Más de 150 hectáreas arrasadas por un voraz incendio

La anteúltima semana del año fue complicada para nuestros bomberos voluntarios de Sierra de los Padres. Más de 150 hectáreas de la Sierra Valdez fueron arrasadas por el fuego que por la acción de los fuertes vientos les llevó más de 5 días controlar.

Casi 50 bomberos y bomberas locales con el apoyo de Regional IV de Federación Bonaerense de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, representada por los Cuarteles de Brandsen, Loma Verde, Ranchos, Chascomús, Verónica, Bavio, San Clemente y Maipú. Como también Bomberos de Balcarce y la Brigada Forestal de la Policía trabajaron sin descanso en el escabroso terreno.

Uno de esos días se hicieron presentes en el comando del incendio el Secretario de Gobierno del Municipio, Santiago Bonifatti y Secretario de Seguridad, Darío Oroquieta, que en nombre del Intendente Montenegro vinieron a ofrecer los recursos de la Municipalidad a disposición de la Jefatura de la Asociación, aunque no hicieron falta ya que al otro día el siniestro fue extinguido en su totalidad.

Finalmente cabe destacar nuevamente la actitud de nuestras chicas y muchachos voluntarios como de los que vinieron a colaborar, que, dejando sus trabajos y familias, fueron rotándose, agotados por el calor y el dificultoso terreno que no permitía el ingreso de autobombas, por lo que tuvieron que terminar con el forestal “a mano”. Y por otra parte resaltar la actitud de la empresa dueña de la Estancia La Providencia que se hizo cargo de casi la totalidad de los gastos que insumió el pavoroso incendio llevando al Cuartel una donación de cien mil pesos, cosa no muy común entre los propietarios de campos y estancias de la zona.

