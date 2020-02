Correo de Lectores: “Entre los tantos problemas que padecemos…”

Sres. Periódico Nueva Sierra

Les escribo en esta ocasión para dar a conocer y de esta forma reclamar sobre algunos problemas puntuales, entre los tantos que padecemos, el primero es el de los recolectores de residuos, los más veteranos siempre tuvieron manias, pero ahora es el colmo de la caradurez, si los comerciantes no les dejan bebidas o les dan sándwiches no se llevan la basura. Y aclaro que los más jóvenes no tienen esos vicios, son los mayores los que se deben estar por jubilar, esos, si no les dan algo te dejan todo.

Otro tema es el del transporte, tienen que poner más ómnibus en los horarios pico o los dobles donde entra más gente, porque en los horarios pico los días de la semana la gente viaja muy apretada.

Otro problema es el de las luminarias, en general se ve que faltan o no andan por todas partes, pero hay que prestar especial atención a las de las garitas donde la gente espera el colectivo, que son una boca de lobo.

Y hablando de garitas, esa también es una falencia, hacen falta garitas en lugares puntuales donde mucha gente, vecinos y turistas esperan el ómnibus. Hay luminarias y garitas que hace dos años prometieron ponerlas y ya en la época de Pulti se habían gestionado cestos de residuos sobre el circuito y garitas en varias paradas y no las hizo Pulti ni las hizo Arroyo, esperemos que estas nuevas autoridades municipales hagan una mejor gestión y se ocupen de la Sierra.

Un abrazo

Ricardo E. Diorio

N.R.: Ricardo Diorio, más conocido como Richard, es un vecino y comerciante que vive y trabaja en Sierra desde hace 45 años, fue bombero participó y colaboró con casi todas las instituciones de la zona y como siempre decimos la antigüedad no da más derechos, pero a veces te hace más conocedor de la zona y sus problemas y para nosotros es un honor recibir un correo suyo. Así que querido Richard, gracias y un abrazo para vos también.