Incendio en la Gruta y choque vehicular

Otra vez se produjo un incendio en la Gruta de los Pañuelos, una dotación de los Bomberos Voluntarios de Sierra de los Padres trabajó en el lugar hasta apagarlo. Si bien el fuego no hubo víctimas, causó daños materiales en la gruta. El incendio se produjo en la parte frontal de la gruta y sólo se quemaron los pañuelos que los peregrinos dejan como ofrenda a la Virgen, pero “las llamas felizmente no llegaron al altar de la Virgen, que no sufrió ningún daño” aclaró el párroco de Sierra de los Padres, presbítero Enrique Pío.

También los Bomberos tuvieron que intervenir en un choque entre dos vehículos que se produjo en el acceso a Sierra de los Padre. A pesar del fuerte impacto frontal, no se registraron heridos.