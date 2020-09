Campaña de concientización para la adopción de animales

El Municipio lanza la campaña de concientización para la adopción de los animales que están bajo el cuidado del Departamento de Sanidad y Control Animal, bajo el lema “Adoptar es un acto de amor que te va a cambiar la vida por completo”. A partir de un trabajo en conjunto con los veterinarios, el adiestrador y la Comisión Asesora, se trabaja en su socialización, en reeducar sus comportamientos y en la incorporación de buenos hábitos de convivencia.

Muchos de los animales que llegan al Departamento han sufrido un proceso de abandono o de maltrato y es por ello que los profesionales trabajan en la reinserción de los mismos para que sean adoptados por hogares donde le brinden estabilidad, los cuidados pertinentes y el cariño que necesita para ayudarlo a recuperar su confianza y su autoestima.

Cuando el animal ingresa al Departamento de Sanidad y Control Animal se le realiza 10 días de control antirrábico en donde el veterinario evalúa que no presente síntomas compatibles con la rabia.

Pasado ese tiempo, se castra a los animales que no lo estén y el adiestrador lo evalúa para observar sus comportamientos y decide si está apto para la adopción.

Cabe mencionar, que los animales se entregan a sus futuros dueños esterilizados, bañados y con las vacunas al día. En tanto, si son PPP (perros potencialmente peligrosos) se les coloca el chip de identificación.

Previo a la adopción, inspectores y personal de la dependencia municipal realizan la verificación de los domicilios para corroborar que el predio esté cerrado e informarles a los futuros dueños que el animal no puede estar atado ni suelto en la vía pública. Luego de la adopción, se realiza un seguimiento del animal para conocer cómo se comporta y como se siente en su nuevo hogar.

