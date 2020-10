Llega un Centro de Extensión Universitaria a la zona

A través de un comunicado, la Red Institucional y Comunitaria Juntos Podemos, confirmó que la Universidad Nacional de Mar del Plata, dispuso formalmente constituir un Centro de Extensión Universitaria (CEU) en la Zona Oeste Rural (ZOR) en marzo de 2021.

UN BENEFICIO PARA NUESTRA REGIÓN

Con inmensa alegría, desde la Red Juntos Podemos, queremos compartirles una excelente noticia, bienvenida en estos días difíciles: La Universidad Nacional de Mar del Plata, dispuso oficialmente constituir un Centro de Extensión Universitaria (CEU) en La Zona Oeste Rural (ZOR), cuya apertura se estima para marzo de 2021.

Desde hace tiempo la Red, a partir de la creación de una comisión específica, viene trabajando de forma constante y persistente en este proyecto, que entendemos será en beneficio de la comunidad toda, principalmente de los vecinos y vecinas de nuestra región.

Estamos convencidos que una comunidad no puede desarrollarse constructivamente, si el crecimiento no va de la mano de la educación, en todos sus niveles. Y no hablamos de impartir conocimientos, sino de compartir vivencias para crecer, aprender juntos y vincularnos.

Para esta tarea el CEU es fundamental, actualmente la actividad de la Universidad Nacional de Mar del Plata está presente en la zona a través de diversos actores, pero de forma dispersa. El nuevo CEU viene a transformar esta dinámica: necesitamos articular para potenciar, la sinergia resulta indispensable.

UN CEU DISTINTO…

Los barrios que componen la comunidad de ZOR dispondrán de un CEU nacido de un reclamo impulsado desde la comunidad organizada de la ZOR hacia la Universidad. Que gracias a la adhesión de diversas entidades e instituciones y al compromiso de cientos de vecinos que avalaron con su firma este proyecto, fortalecieron el pedido. Un clamor que supo ser escuchado, y que reclamaba presencia formal de la educación pública de nivel superior, abierta y gratuita para todas y todos y más cerca. El nuevo CEU será un espacio de diálogo entre la Universidad y la sociedad de la que forma parte, donde los saberes académicos se mezclen y nutran de los saberes populares en pos de mejorar la vida de toda la comunidad.

¿EN QUÉ CONSISTE UN CENTRO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA?

Los CEU tienen como objetivo generar un ámbito de articulación entre la Universidad y la Comunidad construido colectivamente y asumiendo a la educación como generadora de oportunidades y equidad. Funcionan en sedes universitarias ubicadas en diferentes barrios de la ciudad.

Son espacios de co-gestión entre la Universidad y la Comunidad, que intentan responder a problemáticas y necesidades presentes en cada barrio, que requieren ser abordadas y/o acompañadas para mejorar.

Entre las actividades que se desarrollan en los CEU, vale la pena mencionar: Capacitación y formación para el trabajo: oficios, economía solidaria y desarrollo de emprendimientos socio-productivos

Promoción de la salud: prevención de adicciones, sexualidad y embarazo adolescente, deportes y acceso a la recreación

Hábitat, vivienda y calidad ambiental: problemas de infraestructura barriales, construcción y generación de prácticas y políticas medio ambientales.

A su vez, desde la Secretaría Académica de la Universidad, se coordina la difusión de las distintas carreras universitarias, modalidades de ingreso y orientación vocacional. Y a través de la Secretaría de Bienestar de la Comunidad Universitaria, por medio del Servicio Social Universitario se brindan charlas sobre el sistema de becas y distintos talleres.

Desde la Secretaría de Extensión de la Universidad se proponen actividades que se desprenden de los Programas de Vinculación Socio-Productiva, de Género y Acción Comunitaria, y de Extensión Cultural. En tanto que desde el Programa Universitario de Prácticas Socio-Comunitarias, estudiantes avanzados desarrollan actividades en conjunto con la comunidad y se impulsan Proyectos de Extensión y Voluntariados.

¿PARA QUÉ UN CEU EN LA ZOR?

Además de permitir un encuentro más cercano con las distintas actividades que se impulsan desde la Universidad, el CEU-ZOR debe tener una impronta propia de acuerdo a las características de nuestra zona. Por ello creemos importante impulsar los siguientes ejes:

– Infancia y Adolescencia: Incluyendo acciones para el desarrollo, promoción y protección de las niñeces y adolescencias en el cumplimiento efectivo de sus derechos a la educación. Resulta necesario abordar temas inherentes a la juventud como embarazo adolescente, Educación Sexual integral y violencia intrafamiliar, entre otros.

– Derechos Humanos: Es necesario generar espacios de reflexión, capacitación e intercambio educativo y comunitario sobre el acceso a la información en relación a los derechos humanos concernientes a la niñez, las familias, adultos mayores, la diversidad de género, trabajo precario, etc.

– Género: El flagelo de la violencia de género se ha visto recrudecido en todo el país y nuestra región no es la excepción. La violencia contra las mujeres y les niñes se puede evitar y que para alcanzar tal objetivo, la prevención es fundamental, como así también la tarea de concientización y sensibilización comunitaria para lograr una cultura de equidad e inclusión en todos los ámbitos.

– Ambiente y recursos naturales: Al ser una zona en desarrollo, es oportuno y necesario extremar las precauciones para que ese desarrollo sea sustentable. Por ello creemos necesario el establecimiento formal de un Observatorio Ambiental para la ZOR con el objetivo de integrar a la mayor cantidad posible de actores e instituciones vinculados a la temática.

– Salud Colectiva: Creemos necesario generar y fomentar acciones dirigidas al campo de la salud-enfermedad-cuidado, atención primaria de la salud y promoción de la salud.

Seguimos trabajando:

La Comisión de promoción del CEU ZOR, continúa trabajando de manera coordinada con la Universidad, avanzando en las distintas temáticas que requiere la puesta en marcha de este proyecto, entre ellas la propuesta de instituciones para conformar la/s sede/s en donde funcionará el CEU.

La Comisión de promoción del CEU ZOR está integrada por Karina Bravo; Bióloga, Directora de la EES Nº 50; Graciela Pompar; Lic. en Turismo, Docente FCEyS, Escritora, extensionista; Manuel Irigoitia; Biólogo, Co Director Grupo Aguas FCEyN; Gonzalo Vergez; Abogado especialista en Derecho Ambiental, integrante de Generaciones Futuras y del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados y Miguel Ivorra; Arquitecto, Docen