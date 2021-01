Santa recorrió la Sierra en su trineo

Éste año los Reyes Magos que bajan desde hace más de 15 años desde las sierras en Colinas Verdes, no van a poder venir, y no lo hacen, para cuidar a los cientos de chicos y padres que los reciben cada año.

Pero Papá Noel, que el año pasado estuvo en la plaza de Sierra, y que parece que la va a visitar cada año, esta vez lo hizo adaptándose a los protocolos del Covid.

Santa recorrió el barrio en un deslumbrante trineo tirado por renos al ritmo de los villancicos. En las diferentes paradas sus ayudantes, los elfos, repartían golosinas y sonrisas a los serranitos que esperaron ansiosos su llegada para entregar las cartas con sus deseos navideños. Mucha alegría y emoción a lo largo de once paradas que recorrió para acercarse a cada rincón del barrio sin generar grandes aglomeraciones para cuidarnos a todos.

El evento fue organizado por la Sociedad de Vecinos, y los Scouts “Siempre Listos” colaboraron en la organización.

