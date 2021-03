Se pueden inscribir para el vacunate en los 33 CAPS de General Pueyrredon.

El Municipio, a través de la Secretaría de Salud, coordina junto a la Provincia la campaña de vacunación contra el coronavirus que comenzó los primeros días de febrero y que prioriza, en una primera instancia, a los grupos con mayor vulnerabilidad.

Se lleva a cabo en 10 escuelas provinciales y 4 puntos de vacunación IOMA. Además, se pondrá a disposición personal de enfermería, del SAME para traslados y de los CAPS para realizar la inscripción de aquellas personas que no lo puedan realizar vía web o a través de la app.

“Desde Salud, creemos que es fundamental la vacunación y convocamos a todos los marplatenses y batanenses a que se inscriban para vacunarse en la página web, en la app o en los 33 CAPS”, señaló la secretaria de Salud de la comuna, Viviana Bernabei, y agrego que “con la vacuna y respetando las medidas de prevención vamos a salir de esta pandemia de la mejor forma posible”.

En tanto, aunque se priorizará a la población de mayor vulnerabilidad, ya está abierta la inscripción para todo aquel que quiera registrarse en el plan provincial de vacunación lo realice a través de vacunatepba.gba.gob.ar o mediante la app dispuesta para tal fin.

Además, en plena campaña del Vacunate, la Secretaría de Salud recuerda que el plan de vacunación es público, gratuito y optativo.

Tal como se había programado, el tiempo entre la aplicación de la primera dosis y la segunda dosis es de al menos 21 días. Asimismo, se entregará una libreta de vacunación para el registro de la primera dosis y para establecer la fecha de la segunda.

El sistema de vacunación cuenta con un gestor de turnos para que sea organizada, ágil y no signifique un riesgo de aglomeración de personas. Por eso, para poder acceder se debe sacar un turno y aguardar el mail que confirma día, horario y lugar.

En tanto, el plan provincial prioriza en una primera etapa a los grupos con mayor vulnerabilidad frente al virus: personal de salud, personal de seguridad, personal docente y auxiliares, personas mayores de 60 años y personas entre 18 y 59 años con enfermedades preexistentes.

Sin embargo, es muy importante que todos se inscriban ya que a medida que se vayan vacunado estos grupos, la Dirección de Epidemiología de la Provincia de Buenos Aires habilitará la vacunación para el resto de la población.