Correo de Lectores: Feliz día del animal

Señores Nueva Sierra

Estimados vecinos. Me pareció oportuno para conmemorar el 29 de abril el Día del animal, recordar que no es el día de la mascota, sino que es para recordar la importancia de los derechos de las otras especies animales con quienes compartimos el planeta.

Pero cierto es que las mascotas son los animalitos más cercanos a nosotros y a los que tenemos más posibilidades de cuidar, respetar y sólo luego de eso, amar.

Quería recordarles que adoptarlos es un acto de amor. Pero también vacunarlos, alimentarlos y no dejarlos sueltos en las calles.

Lamentablemente en todos nuestros barrios abundan los animales sueltos, muchas veces están abandonados, pero la mayoría de ellos están en la calle librados a su suerte por sus propios dueños.

Sería bueno que entendamos que por su propio bien, el de los otros animales y el de nuestros vecinos, cumplir con nuestras responsabilidades y obligaciones es fundamental, tengamos a nuestras mascotas dentro de los limites de nuestra propiedad, no las dejemos sueltas, saquémoslas a caminar junto a nosotros con correa, entonces vamos a poder decir que queremos a nuestra mascota, de lo contrario solo seremos los dueños irresponsables de uno o más perros.

Gracias y saludos

Valeria de Colina de los Padres