Jornada del plan Detectar en Gloria de la Peregrina

El martes 6 de Abril, en la Plaza Luis Verdi de Gloria de la Peregrina, se realizó un operativo para el testeo de antígenos a los vecinos que presentaban sintomatología compatible con coronavirus. Además, se realizaron tests rápidos de VIH, sífilis y hepatitis C y el equipo de la Central de Vacunas aplicó dosis del calendario anual.

Coordinado desde la Secretaría de Salud, el municipio continúa la búsqueda activa de casos sospechosos de coronavirus en diferentes barrios de General Pueyrredón con el objetivo de disminuir la circulación del virus y evitar que tengan que trasladarse a los Centros Covid o a los CAPS. Además, Desarrollo Social del Municipio se encuentra presente en estos operativos brindando asesoramiento, orientación y derivación sobre Programas Sociales vigentes y ayudando a los vecinos a anotarse en la campaña Vacunate ya que detectaron que muchos vecinos no se encuentran registrados por falta de información.

En la jornada se presentaron 12 personas con sintomatología respiratoria, a 8 se les realizó el testeo de antígenos y 3 resultaron positivos. Una persona fue diagnosticada positiva por criterio clínico epidemiológico, además se aplicaron 63 dosis de vacunas de calendario y realizaron 13 test de VIH, sífilis y hepatitis C.

Por su parte Desarrollo Social realizó más de 40 atenciones y realizaron 30 inscripciones al programa de vacunación COVID.

En los casos de test positivos los pacientes fueron notificados del resultado en el momento y tuvieron que realizar el aislamiento correspondiente. En otros casos, pacientes que resultan negativo, pero presentan síntomas, se les realiza el estudio laboratorial por PCR para confirmar o desestimar la infección.

En esa línea, quienes no presentan las medidas medioambientales en sus hogares para realizar el aislamiento, son derivados a los hoteles dispuestos por el Municipio para tal fin.

