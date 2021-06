Confirmaron a Julio César Romero como Director general a cargo de la delegación

Finalmente, a través del Decreto Nº 0825/21, el 12 de mayo, el intendente Montenegro aceptó la renuncia como director general de la Delegación Sierra de los Padres y La Peregrina del ex delegado Diego Sebastián Ernesto D’Amico y al día siguiente se formalizó el Decreto Nº 0826/21, por el cual se designó a Julio César Romero director general a cargo en la Delegación, ambos decretos retroactivos al 30 de abril.

En el decreto de Romero se aclara que ya se encuentra incluido dentro de la Planta de Personal Superior no teniendo estabilidad alguna en el cargo, finalizando sus funciones cuando finalice el mandato del Intendente Municipal o cuando el Departamento Ejecutivo lo determine pertinente.

El nuevo delegado, Julio César Romero, vive en Mar del Plata, es militante de Sumar, espacio político que lidera el actual secretario de gobierno Santiago Bonifatti y ya se desempeñaba como director coordinador en esa secretaría.

Por lo demás, como lo vinimos repitiendo desde hace tiempo, el municipio no les da a los delegados ni siquiera la categoría de subsecretarios, esto que parece insignificante muestra a las claras la poca importancia que les dan a las delegaciones y porque no, la poca estima que les tienen. Da lo mismo el nombramiento, si son capaces o incapaces, igual no tienen los recursos mínimos para dar respuestas a las falencias de la zona, ni autoridad suficiente para gestionar ante otros estamentos como el provincial o nacional para conseguir obras y recursos, son simplemente, administradores de la miseria.