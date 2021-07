Apareció un carpincho en el Bosque Peralta Ramos y fue liberado en la Reserva Laguna de los Padres

Un ejemplar hembra de carpincho fue hallado en el parque de una vivienda en el Bosque Peralta Ramos y gracias a la intervención de un vecino comenzó un operativo junto a personal de Guardaparques municipal del Ente de Servicios Urbanos que logró atrapar al animal, que no presentaba rasgos de domesticación y estaba en perfecto estado de salud. Luego de evaluar su comportamiento y constatar su buen estado físico, fue relocalizada en la Reserva Natural Laguna de los Padres.

El Departamento de Recursos Naturales y Guardaparques recomienda en estos casos, no manipular a los animales y dar aviso a Defensa Civil al 103, dado que no dejan de ser animales silvestres que deben ser manipulados con extremo cuidado tanto para seguridad de las personas como del propio animal.

