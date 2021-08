Reinició las actividades el movimiento por el nuevo Municipio de Sierra de los Padres

El 7 de julio el movimiento vecinalista por el nuevo municipio de Sierra de los Padres tuvo un zoom del que participaron más de 15 vecinos, esta fue la primera actividad desde que comenzó la pandemia, luego el viernes 16 se reunieron en la sede de la Asociación Vecinal la Gloria de la Peregrina, como resultado de ambos encuentros, decidieron recomenzar con la tarea de información y concientización de los vecinos de toda la delegación, a través de nuevas reuniones, folletería y redes sociales bajo el lema “Juntos por un municipio”, para que comprendan el alcance de los cambios que representaría la creación de un nuevo municipio.

Por otra parte, enviaron una carta al gobernador Axel Kicillof para solicitarle el retiro o cambio de leyenda del cartel de la rotonda del Coyunco que la Provincia instaló durante el mandato de Daniel Scioli que dice “MAR DEL PLATA, Buenos Aires, La Provincia” para que diga Sierra de los Padres.

En una parte de los argumentos de la nota explican que “Esta petición no es caprichosa, responde a los intereses de una comunidad que ha sido sistemáticamente ignorada y descuidada por las distintas gestiones municipales y provinciales que por años han gobernado.” Y aclaran “Mar del Plata es sólo una ciudad del Partido de General Pueyrredon, su ciudad cabecera, no obstante Sierra de los Padres abarca una extensa zona del Partido, por fuera del ejido de la ciudad, a más de 20 kilómetros de distancia y que trasciende por cuestiones absolutamente diferentes, como sus paisajes, su producción frutihortícola, su próspera actividad turística de tipo rural, características que nos hacen un lugar productivo y turístico durante todo el año, no nos vendemos por las playas y tenemos una marca propia, e identificaciones de este tipo nos perjudican y confunden al visitante, promocionando a una ciudad que no es la nuestra en el epicentro de nuestra localidad.”

Más adelante señalan “Pero si el argumento productivo y económico no fuera suficiente podríamos explicarlo a través de la demanda socio-cultural y el sentido de pertenencia de los serranos, demanda desoída permanentemente por cuestiones egoístas. Ese cartel nos desaparece, nos invisibiliza y Mar del Plata nos fagocita.”

Al final piden al gobernador “Si a pesar de todo esto Sierra de los Padres existe, se da a conocer y se impone productiva, turística y socialmente, quiere decir que no sólo nos merecemos estas leyendas, no sólo nos merecemos una mayor atención, reunimos las características y condiciones para ser un municipio y si en la provincia existiera el concepto de justicia territorial, y se respetaran los derechos de los habitantes de esos territorios, Sierra de los Padres debería ser un municipio y es por ello que, más allá del motivo concreto de esta nota, le pedimos su acompañamiento en la consecución de nuestro objetivo final.” Y aclaran “No obstante esta última petición, retirar ese cartel va a ser un avance importante en la relación con los vecinos y vecinas de la zona, que van a apreciar que hay un interés en valorizar la localidad y darle la entidad que merece”.

Según informaron, el expediente formado ya circula por dependencias de la gobernación para dar una respuesta a la misiva vecinal.