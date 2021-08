Se aprobó el proyecto que reducirá la tarifa de gas entre un 30 y un 50%

Se aprobó el proyecto que reducirá la tarifa de gas en zonas frías entre un 30% y un 50%

A mediados de junio la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto que reduciría la tarifa de gas entre un 30% y un 50% en muchos sectores del país recategorizándolos como zonas frías, incluyendo al municipio de General Pueyrredón que lleva más de una década haciendo este reclamo.

El proyecto fue impulsado por el diputado nacional Máximo Kirchner quién destacó “La mitad de los que son alcanzados por esta ley son distritos gobernados por la oposición”, y agregó, “Estamos haciendo lo que hay que hacer. Hay enormes desafíos por delante pero esto, a millones de argentinos les trae no sólo un respiro sino la posibilidad de sobrellevarlo de mejor manera”.

Luego, finalmente el Senado convirtió en ley el proyecto de Zonas Frías que beneficia directamente a los usuarios de gas de General Pueyrredon, donde 260 mil familias se verán beneficiadas.

Fue aprobado en la madrugada del 25 de junio en la Cámara de Senadores con 51 votos afirmativos, 12 negativos y ninguna abstención.

Mientras el oficialismo votó en bloque a favor del proyecto, el principal interbloque de la oposición se dividió y sólo ocho de sus integrantes apoyaron la propuesta porque beneficiaba, puntualmente, a las provincias que representan, mientras 12 votaron en contra.

LA LEY

Los usuarios tendrán una disminución del 30% al 50% sobre las facturas de gas, de acuerdo a la situación económica de cada sector.

La rebaja del 50% abarcará a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo; titulares de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a cuatro veces el Salario Mínimo Vital y Móvil y monotributistas sociales.

El beneficio también comprende a jubilados y pensionados; trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a cuatro Salarios Mínimos Vitales y Móviles y monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en cuatro veces el SMVM.

Otros beneficiarios serán los usuarios que perciben un seguro de desempleo, electrodependientes, usuarios incorporados al Régimen de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares, usuarios exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza y veteranos de Malvinas que perciban una pensión vitalicia.

Para los usuarios residenciales, la tarifa diferencial implicará una disminución del 30% de la factura de gas correspondiente.