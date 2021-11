Elecciones: Más fácil, más rápido, sólo seis boletas en las mesas

Luego de la difusión del escrutinio definitivo, en las elecciones generales legislativas del 14 de noviembre, en nuestro distrito, ya no habrán tantas mesas llenas de boletas, tendremos para elegir entre sólo seis listas de candidatos a concejales y cinco para senadores provinciales y diputados nacionales.

A nivel local sólo seis listas alcanzaron en las primarias el porcentaje necesario para participar de las elecciones de noviembre, la de Juntos encabezada por Fernando Muro, el Frente de Todos encabezada por Virginia Sívori, Avanza Libertad con Gustavo José, el Frente de Izquierda por Alejandro Martínez, Acción Marplatense por Fernando Telpuk y Crear encabezada por Fernando Navarra.

En General Pueyrredon, de las 12 bancas que estarán en juego siete corresponden a bloques que responden al oficialismo (Vamos Juntos, Unión Cívica Radical, Coalición Cívica y Agrupación Atlántica) y los concejales que cumplen mandato son Volponi, Mercedes Morro, Ariel Martínez Bordaisco, Vilma Baragiola, Cristina Coria, Angélica González y Mauricio Loria.

Y cinco a la oposición, concretamente al Frente de Todos y al Frente Renovador y los concejales a quienes se les termina el mandato vigente son Virginia Sívori, Marcos Gutiérrez, Verónica Lagos, Daniel Rodríguez y Ariel Ciano.

A nivel seccional, quedaron cinco listas a senadores provinciales, la de Juntos encabezada por el candidato a senador Ariel Martínez Bordaisco, el Frente de Todos que encabeza Pablo David Obeid, Avanza Libertad con Fernando Pedro Camara, el Frente de Izquierda por Marcelo Miguel Roldan y Vamos con vos con Horacio Taccone.

En lo que respecta a los candidatos a diputados nacionales, las listas que lograron pasar el umbral son las de Juntos con Diego Santilli como cabeza de lista, el Frente de Todos con Victoria Tolosa Paz, el Frente de Izquierda con Nicolás del Caño, Avanza Libertad con José Luis Espert, Vamos con Vos con Florencio Randazzo y +Valores con Cynthia Hotton.

VOTAR EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Hasta el momento, los protocolos y medidas sanitarias siguen siendo las mismas que para las primarias, aunque aún se estudia aumentar el aforo dentro de los establecimientos.

Entre las medidas sanitarias de prevención adoptadas por el coronavirus se incluye un horario especial entre las 10.30 y las 12.30 para los adultos mayores y personas de riesgo. Esto no significa que no se puede ir a votar en esa franja horaria, pero será obligatorio ceder el turno cuando un adulto mayor o una persona de riesgo se presente.

Las personas deberán ingresar evitando la aglomeración y respetando la distancia interpersonal de 2 metros. Para no exceder el aforo, se podrá organizar una fila fuera del establecimiento para que los electores esperen su turno para ingresar.

Si a las 18:00 horas hubiera electores haciendo fila afuera del establecimiento, el delegado judicial les entregará un número para certificar que a esa hora estaban para votar y se les permitirá el ingreso a posteriori.

Por otra parte, a efectos de evitar la manipulación del DNI, las autoridades de mesa solicitarán al votante que les muestre el DNI y lo apoye en la mesa en el lugar indicado al efecto, de donde lo retirará junto con la constancia de votación, al terminar de votar y podrán solicitarle que se quite momentáneamente el barbijo al momento de corroborar su identidad.

Además, se recomienda: – No manipular boletas en el cuarto oscuro que no vayan a utilizar. – No pegar el sobre con saliva, sino sólo introducir la solapa del sobre en su interior. – Llevar su propio bolígrafo para firmar el padrón. – No tocar la urna al introducir el sobre.

DÓNDE Y QUIÉNES VOTAN

Votan todos los ciudadanos habilitados en los padrones hayan o no votado en la anterior.

La elección es obligatoria para todos los ciudadanos mayores de 16 años incluidos en el padrón electoral y estarán habilitados para votar en las elecciones siempre que hayan renovado su DNI antes del 25 de abril, también lo es para los extranjeros que se encuentren en los padrones y que sólo votan para los cargos provinciales y municipales.

Las mesas son mixtas y los padrones son los mismos que se utilizaron en las elecciones primarias de septiembre.

Los que votaron en septiembre, vuelven a hacerlo en la misma escuela, misma mesa y con el mismo número de orden.

Los que no votaron en septiembre y van a concurrir a votar el 14 de noviembre -en nuestra zona casi el 38% de los electores no votaron en las primarias-, deben consultar el Padrón ya que no es el mismo de 2019.

Hay distintos medios para saber si nos encontramos empadronados y el lugar de votación, por internet se puede ingresar en la página www.padron.gob.ar o telefónicamente al 0800 999 PADRON (7237). También hay una aplicación para celulares y tablets, creada por el Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, disponible para sistemas operativos Iphone, Android, Symbian y Blackberry la cual se puede descargar en forma gratuita de las tiendas electrónicas de esos sistemas.

CON QUÉ SE VOTA

Desde el Ministerio del Interior se recordó que se puede sufragar con todos los DNI, incluyendo los de formato “libreta”, pero sólo se permite votar con la misma versión que figura en el padrón o con una posterior.

Los nuevos padrones incluirán, además de los datos habituales, un espacio para la firma del ciudadano, la fotografía del votante y un troquel con un código de barras que se entregará luego de emitido el sufragio y que reemplazó al sello como constancia del voto.

Finalizado el acto eleccionario, se escanearán los códigos de barra no entregados para imponer sanciones previstas por la ley a aquellos que no hayan votado.

CÓMO SE VOTA

El voto puede conformarse por una boleta entera o se pueden cortar listas, lo importante es que sólo puede ponerse una boleta por cada categoría, de lo contrario el voto será nulo en la categoría repetida, pudiéndose elegir en cada categoría candidatos de diferentes partidos, porque dentro del cuarto oscuro van a estar representadas todas las opciones.

LUGARES DE VOTACIÓN

En nuestro distrito, circuito 369, los lugares de votación serán:

ESCUELA EP N°8, Bartolina Sisa y M. Güemes – 4 Esquinas El Coyunco

ESCUELA ES N°50 /EP N°46, Río Calchaquí 1312 – La Gloria de la Peregrina

ESCUELA EP N°48, Pasaje Los Ortiz S/N – Laguna de los Padres

ESCUELA EP N°49, Av. Argentina y Adolfo S/N – Sierra de los Padres

Los extranjeros que se encuentren empadronados pueden consultar en:

https://www.juntaelectoral.gba.gov.ar/consulta/padron/extranjeroConMesaEPAOS.php.

Los lugares de votación serán:

ESCUELA AGRARIA N°1, Cacique Cangapol S/N – Laguna de los Padres

JARDÍN DE INFANTES MUNICIPAL N°7, Argentina y Adolfo – Sierra de los Padres.