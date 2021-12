Continúan los destrozos y el abandono en la laguna, la advertencia detrás de las denuncias

El 6 de diciembre, luego de innumerables denuncias realizadas a lo largo del año por la Defensoría del Pueblo y que culminaron en noviembre con un documento avalado por 50 entidades denunciando el estado de abandono de Laguna de los Padres, robos, daños, incendios y el desmantelamiento del cuerpo de guardaparques, vimos con enorme preocupación la publicación de Mgter y Licenciada en Museología Andrea Basualdo, en la que expresaba y denunciaba en su perfil de Facebook: “No puedo explicar lo que siento. Así dejaron el rancho que esta atrás del museo. En ese rancho dio su charla Felipe Pigna, ese rancho abrigó muchas agrupaciones folclóricas que fueron a colaborar con el museo, por ese rancho pasaron centenares de familias en vacaciones de invierno, ese rancho nos recibió muchísimas veces. Construido en la década del ’60 por la Asociación fundadora, acondicionado muchísimas veces, no albergaba ningún objeto patrimonial, pero era patrimonio por sí mismo. Rancho de adobe… que te hicieron. Lo hago público porque no salgo de mi asombro por la maldad con la que actuaron. ¿Como se sigue? ¿Qué sigue? Es lo que más me preocupa. Por favor, Laguna de Los Padres es uno de los Patrimonios Naturales más importantes de la ciudad. No se puede creer, no lo puedo creer. El cuerpo de guardaparques quedó absolutamente desmantelado de todo bien. Mientras hay gente queriendo hacer lío para quedarse con el museo en vez de ofrecer ayuda, los oportunistas hacen de las suyas.”

Más allá del hecho, también nos preguntamos qué sabe Andrea cuando dice, “Mientras hay gente queriendo hacer lío para quedarse con el museo en vez de ofrecer ayuda”, ¿hay otra advertencia detrás de la denuncia? En este sentido este mes la EcoAsamblea Parque Camet denunciaba que el Municipio entregó 5 hectáreas a un club local que se sumarían a otras 20 hectáreas entregadas a otros clubes y reclamaban “Basta de privatizar Parque Camet”.

¿No será que detrás de tanto abandono y desmantelamiento hay otra vez alguna intención de privatizar?.