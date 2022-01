Punto de reciclado en Sierra

Dicen que se puede decir lo avanzada que es una ciudad y su sociedad por la cantidad de basura que recicla. Y a este municipio le falta seriedad, conciencia y control en el manejo de la basura y el reciclado.

Santiago tiene 9 años, es vecino de Sierra de los Padres, y se estaría convirtiendo en el primer referente de reciclado ecológico de la Sierra, después de haber creado por iniciativa vecinal un punto de reciclado para pilas, llaves, frascos reutilizables, bolsas de arpillera, bolsas de alimentos para perros, tapitas, corchos, ecobotellas, plásticos, vidrio, cartón, papel, tetras, Telgopor, latas y una compostera para orgánicos, pasto, hojas y cenizas.

El punto de reciclado es sólo para uso de los vecinos de las manzanas linderas, además de juntar residuos clasificados, los vecinos también pueden retirar por ejemplo frascos que se pueden reutilizar, compost, arpillera o ecobotellas. Lo que los vecinos no reutilicen lo retira periódicamente la cooperativa Cura.

POBRE MAR DEL PLATA

El municipio de General Pueyrredon suele embarcarse en cantidad de proyectos y programas y embanderarse con títulos como “del conocimiento” “verde” “ordenado” “transparente” “sustentable”…, después como a las tormentas a muchos se los traga el mar. Pero el atraso en lo que se refiere al manejo de la basura y el reciclado, uno de los principales problemas del planeta, la basura, tuvo amagues durante años pero ni siquiera hay un atisbo de solución.

La planta de reciclado fue puesta en marcha en 2012 por el gobierno municipal como parte de un programa integral del tratamiento de residuos. Desde entonces, el lugar es operado por la Cooperativa Común Unidad de Recuperadores Argentinos (CURA) y fue proyectada para que allí pudieran trabajar unas 120 personas, aunque por la falta de inversión necesaria sólo se desempeña actualmente a un 30%.

CURA y la planta se encuentran en conflicto con el gobierno de Montenegro, denuncian que no reciben respuestas ni soluciones ante la rotura de máquinas fundamentales para poder seguir operando, mientras tanto el millonario contrato con la empresa recolectora de residuos 9 de Julio no para de aumentar.

LA BASURA NO HABLA,

PERO DICE MUCHO DE NOSOTROS

Recordemos en julio de 2020, en el marco del relanzamiento del Programa Separación de Residuos en Origen, el municipio implementó los Puntos Sustentables en las delegaciones municipales con la idea de que los vecinos que no son alcanzados por la recolección diferenciada se involucren de manera positiva en la campaña. En ese momento el delegado no quiso hacerse cargo y dijo “Se instalará en El Paraíso de la Peregrina como una prueba piloto y después si con el EMSUR logramos mejorar todo lo que es la parte de la recolección de residuos de acá, que hay un montón de falencias, ahí sí podremos poner en la delegación o en el barrio, pero por ahora no”. Entonces lo pusieron en el Paraíso, dónde la delegación reconoció ante los vecinos que tampoco puede hacerse cargo de mantener ese “Punto sustentable”.

La realidad es que, en Mar del Plata, donde se supone que hay recolección diferenciada, tampoco funciona, la separación requiere de campañas serias de concientización y control.

Seriedad, conciencia y control, tres palabras que el gobierno de General Pueyrredon aplica a lo largo y ancho de su territorio de manera arbitraria, parcial y discriminatoria en casi todas las áreas políticas y administrativas.