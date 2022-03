El municipio pondría en valor los baños de la base de guardaparques… y los guardaparques?

RECALCULANDO

En diciembre de 2020, en una columna de opinión, escribían que de los 2 mil 470 millones del presupuesto de la secretaría de obras para el 2021, se destinarían 2 millones y medio para hacer los baños públicos en la Gruta de los Pañuelos, el 0,1% del presupuesto de obras, para la única obra que habían encontrado con destino a esta delegación.

Ya estamos en febrero de 2022, el 2021 quedó en el olvido, igual que los baños de la Gruta que jamás se hicieron.

Ahora, después de la seguidilla de denuncias y reclamos de la Defensoría del Pueblo, acompañados por más de 50 Ongs del municipio, según un portal marplatense, el gobierno municipal impulsa una licitación privada para la ejecución de la «puesta en valor de los sanitarios públicos» en la base de guardaparques en Laguna de los Padres, con un presupuesto oficial de $ 2.379.836,25.

Obviamente bienvenida sea la “obrita”, pero lo que hay que destacar, y mucho más con las tragedias que vemos ya no sólo en California, si no en otras provincias, municipios cercanos y en nuestras propias sierras, es cual era el reclamo principal, sí baños, sí mantenimiento, pero sobre todo reforzar el cuerpo de guardaparques en la única reserva natural de estas características en General Pueyrredón.

No se trata solamente de cerrar la Laguna cada vez que se anuncia peligro de incendios, cosa que está perfecto, pero además hay que invertir, en el cuerpo de guardaparques y en medidas de prevención.

EL ZORRO PIERDE EL PELO, PERO NO MAÑAS

Pero, hurgando un poco más y casi de casualidad, supimos por fuentes, no diríamos confiables, pero sí muy muy cercanas a las secretarías de gobierno y de obras del municipio, que están desvistiendo a un Santo para vestir a otro, y que el dinero con el que van a hacer los baños en Laguna, es el de los baños que no hicieron en la Gruta.

En su momento, hace muchos años, el secretario de obras de entonces, el mismo que ahora, Jorge González, quería llevarse a Chapadmalal, la obra troncal de gas que habíamos conseguido para Sierra, esta vez al menos nos deja los baños en la zona.

Vamos muchachos, agudicen el ingenio, seguro encuentran algún dinerillo de alguna otra obra no ejecutada para hacer ambos baños, de lo contrario sería una verdadera….