Si nos remontamos a la historia de nuestra zona, muchos de los barrios y parajes fueron creados sobre tierras de la Estancia La Peregrina, de ahí nos quedaron muchos nombres, incluso el de la delegación.

Cuando por primera vez se festejaron los 50 años de la fundación de Sierra de los Padres, Natalio Bonzo contaba en una nota a este medio “Hace 50 años vimos la posibilidad de crear en este rincón una ciudad jardín para los marplatenses principalmente y los turistas en general. Fue así cuando me enteré que salía a la venta esta porción de la estancia “La Peregrina” y viajé a Buenos Aires a encontrarme con Alfredo y Francisco Cobos quienes se interesaron en un negocio a muy largo plazo como este. Los hermanos Cobos con gran parte del capital y quién les habla con la idea…”

Hoy con motivo de este 23 aniversario de Nueva Sierra, nos preguntábamos por qué a nuestros vecinos y entidades les cuesta tanto peregrinaje conseguir cada objetivo, y cuando pensamos en ese peregrinaje, de ir puerta por puerta reclamando, pidiendo y a veces rogando, es cuando se nos vino a la cabeza esto de lo fundacional. Sabemos que puede parecer un chiste, pero entre nosotros, es cierto cuando decimos que cada logro, cada objetivo alcanzado es el resultado de la peregrinación de uno o muchos vecinos, de entidades, de una comunidad activa, a fuerza de patear y patear puertas, de perseguir funcionarios, de cortar rutas o el arco y reclamar incansablemente.

Miremos lo que pasa con las escuelas de la zona, este mes la Secundaria 50 de La Gloria pidiendo por un edificio propio y la 68 de Laguna para que les terminen la segunda etapa del suyo. Hasta que no dijeron vamos a movilizarnos todo era bicicleta, ahora al menos los escucharon, pero vaya a saber cuántas movidas más tendrán que hacer, otra vez, hasta que por fin lo resuelvan. Y nos adaptamos y hasta nos parece normal, ¿Pero es justo?

Nosotros creemos que no, tal vez porque en estos 23 años sentimos que peregrinamos con cada uno de ustedes, con cada objetivo y cada reclamo, y fueron muchos peregrinajes, no, no nos parece justo que nos pongan todo tan difícil.

Lo bueno es que aprendimos a valorar todas sus luchas y sus esfuerzos y celebramos y nos alegramos con cada una de sus victorias. Y aunque ustedes no las recuerden queremos decirles que también fueron muchas y que estamos seguros que serán muchas más.

Porque los conocemos y en muchos aspectos tenemos una comunidad comprometida, con nuestros barrios, con nuestros chicos y jóvenes, con nuestros mayores.

Gracias por dejarnos contarlas durante estos 23 años, por permitirnos acompañarlos, sobre todo gracias por ser los motores del crecimiento de nuestra zona, forjadores de identidad a fuerza de paciencia y peregrinaje. Pero no dejemos que peregrinar se convierta en lo normal, en una costumbre, empecemos a pensar que podemos tener un futuro diferente en el que las respuestas y las soluciones que deben darnos quienes administran nuestros recursos, fluyan, aun cuando no las demandemos, eso, debería ser lo normal.

Miriam Leo

