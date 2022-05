A lo que cualquiera llama aumento, o mejor dicho tarifazo, la cooperativa de agua lo llama “ADECUACIÓN TARIFA DEL AGUA” y después lo argumentan diciendo “Hemos intentado mantener los valores del precio del agua pero dada la inflación acumulada, los precios de los insumos así como de los materiales para realizar obras, reparaciones y extensiones de cañerías se han elevado tanto que resulta imperioso adecuar la tarifa. A partir del mes de Marzo de 2022 el agua sufrirá una actualización tarifaria de alrededor de un 52,9 % llevando el precio del metro cúbico residencial a $ 52,70 y el comercial a $ 69,54. La dotación residencial será de $1857,68, la comercial de $ 2.555,60. Recuerden que los metros cúbicos excedentes también sufren una suba.”

Por si la cooperativa y los vecinos no lo recuerdan, en agosto 2020 en plena pandemia y con tarifas congeladas la “cooperativa” aumentó nada más ni nada menos que el 47%, en marzo de 2021 otro 28% y ahora un ¡53%!. Si bien es cierto que todo aumenta, precisamente los servicios no lo hicieron y no lo hacen en esos porcentajes.

Pero para completar la idea de lo abusivo de la tarifa de agua, -no queremos volver a repetir que es un servicio esencial, monopólico y de uso “obligatorio” ya que no nos permiten hacer pozos de agua propios-, tenemos que agregar que en el otro servicio que brinda la misma entidad, se dan el lujo de agregar servicios por el mismo precio y hacer promociones “Los que se suscriban al servicio de internet y TV HD recibirán un descuento del 20% por tres (3) meses”.

Obviamente, no le dan prioridad a lo importante, y declaman que hacer un pozo nuevo es un “desafío”, según anuncian en su boletín “La Cooperativa emprende un nuevo desafío para lograr un respaldo a las cisternas y mejorar el servicio de distribución de agua potable acompañando así el crecimiento del Barrio de Sierra de los Padres. Nos contactamos con un geólogo que está estudiando el tema para encontrar el lugar más adecuado para la perforación del nuevo pozo, una vez que esté decidido y contemos con el financiamiento necesario se comenzará la obra”.

Es decir, tienen para invertir y hacer descuentos en un servicio que prestan desde hace sólo dos años, que no es esencial, que no es monopólico y que no utilizan todos los socios, y no tienen la capacidad financiera para la realización de un pozo nuevo de agua que reconocen, es indispensable para acompañar el crecimiento del barrio, esto después de los sucesivos cortes de agua de varios días que han sufrido muchos vecinos. Es obvio que como mínimo la cooperativa debería revisar sus prioridades y la de sus asociados, tanto tarifarias como de inversiones.

Para consultas y reclamos: no se dirija a la “cooperativa”, usted cree que es socio y ellos creen que son dueños. Según los artículos 2° y 4° de la Ordenanza 7446 de 1989 y su modificatoria 13.320 del año 2000, es OSSE quien ejerce el control sobre todo lo que se refiera a servicios de agua potable y saneamiento en todo el Partido de General Pueyrredón, las direcciones, San Luis 1919 y French 6737, Mar del Plata, el teléfono: 0810-666-2424 y el del directorio de OSSE 499-2900.

Tapa de Nueva Sierra N°26 de Octubre de 2002

Nunca imaginamos que 20 años después Carlos Katz estaría otra vez al frente de OSSE y menos que estuvieramos otra vez hablando de la tarifa del agua serrana, que por cierto, sigue siendo controlada por OSSE ya que el Estatuto de esa empresa Municipal no fue modificado y como dijo el actual Presidente hace 20 años “Obras Sanitarias tiene responsabilidad por el agua de todo el Partido”.