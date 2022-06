Evidentemente la agenda de los vecinos no se modifica con el paso del tiempo, esto en pocas palabras significa que el gobierno municipal o no se entera de los reclamos y necesidades de la zona, o no le importan.

Para saber si nuestra apreciación de las necesidades o aspiraciones de ellos son las que venimos exhibiendo y comunicando, hicimos una pequeñísima encuesta a más de 300 contactos de toda la zona y barrios del ámbito de la delegación vía WhatsApp, eso sí con excelentes resultados, ya que respondieron 223 vecinos.

Las preguntas eran muy simples, 1. ¿Cuántos años hace que viniste a vivir a Sierra? y 2. ¿Qué prestación, servicio, mejora, obra, organismo, etc., pensaste que ya se habría instalado en Sierra para esta altura?

Si bien hubo algunos, los de más años en la zona, que nos sorprendieron con comentarios en los que no habíamos pensado, como “cuando vine no había un bar dónde tomar un café, almorzar o cenar en días de semana porque sólo abrían sábados y domingos” o “había una sola farmacia en San Carlos y si no había que ir a Mar del Plata” o “nadie tenía delivery”, eso nos hizo ver que el sector privado creció y aumentó las ofertas de acuerdo a la demanda de los vecinos y el crecimiento de la zona, cosa que no fue igual en el sector público.

En cuanto al ranking de las expectativas insatisfechas, se repitió prácticamente igual en todos los barrios, desde Santa Paula a Colinas Verdes.

Liderando la encuesta se encuentra el pedido de cloacas, gas natural, agua corriente y Banco.

Muy cerca está la demanda de calles, cordones cuneta, pavimentos, ampliación del recorrido y la frecuencia del transporte público y el mejorado de caminos vecinales troncales.

Casi pegado la mayoría coincide en que esperaban contar a esta altura con oficinas del Registro de las Personas, PAMI, ANSES y AFIP y aunque no lo crean, iluminación en la vía pública y un buen servicio de recolección de residuos.

Le sigue un Centro de Salud acorde al crecimiento de la zona y un buen servicio eléctrico, sea EDEA o Cooperativa Laguna.

Y ahí nomás, incluso vecinos que pensábamos que por su edad no tendrían ese interés, está la frustración por la falta de un polideportivo.

Luego vienen los muy ambiciosos que esperan contar con un Centro cultural, un colegio privado, escuela de oficios, un destacamento policial en La Gloria, más seguridad, cámaras de seguridad en todo el Varetto, bicisenda en la 226, retiro de podas y contenedores diferenciales.

Los últimos y muy muy ambiciosos, fueron sólo tres y se ahorraron la enumeración, dicen que hace falta un Nuevo Municipio para poder resolver las innumerables falencias de esta vasta zona, pero viven acá desde hace más de veinte años, así que nadie va a creer que esperaran eso en ese entonces.

Hubo dos optimistas, que dijeron “yo tengo gas que no esperaba tener” y “arreglaron el Varetto con luces y bicisenda”, bien por ellos.

A que viene todo esto, al menos desde hace veinte años se necesitan más y mejores servicios, la mayoría de ellos dependen directamente de la voluntad política del municipio y el resto de la gestión que el intendente -o al menos sus funcionarios- deberían hacer ante otros organismos por esta mitad del Partido.

Lamentablemente, aunque nos canse, aunque nos aburra, si seguimos machacando sobre los mismos temas es porque en la agenda no hay casi nada para tachar, todavía, está todo por hacer.

Miriam Leo

