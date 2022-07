Por Libertad Magenta



Hace unos días, casi por casualidad, nos encontramos en un portal de negocios con una alocución que, en el Foro Cadenas Regionales, en el marco del Día Mundial del Agua, expuso Daniel González, gerente comercial de Nutreco, empresa local que produce bebidas con el nombre de nuestra localidad, Sierra de los Padres.

No vamos a referirnos a los manejos de las cuestiones ambientales o el cuidado que tenga la empresa sobre los millones de litros de agua que extraen de la napa.

Lo que nos impactó fue leer “Estamos ubicados en el acuífero mesopotámico que toma el agua de la cuenca paranaense y desemboca en Sierra de los Padres, ‘una ciudad’ cercana a Mar del Plata.”

Realmente sonó bien, muy bien, y nos acordamos cuando en febrero de 2020 en esta misma columna criticamos el proyecto de la Diputada de la Provincia de Buenos Aires, Débora Indarte del Frente de Todos, para declarar ciudad a la localidad de Sierra de los Padres.

Nobleza obliga debemos reconocer que tal vez nos hayamos equivocado, que tal vez Indarte veía más allá de lo que veíamos nosotros. La realidad es que si bien todos los argumentos que planteamos en contra del proyecto hace más de dos años no han cambiado en absoluto, seguimos sin un solo metro de redes cloacales, sin banco, sin oficina de correo, y podríamos seguir, así que por ende aún no reunimos las condiciones para ser ciudad, aun así no estaría mal dar ese paso, al menos como lo hizo en su momento Batán, para diferenciarnos definitivamente de la ciudad de Mar del Plata.

Ser ciudad nos debería dar algunos derechos, que OSSE se ocupe de nuestra zona como lo hace en Batán, que borren todos los Mar del Platas de carteles y paradores, no escuchar más Laguna de los Padres de la ciudad de Mar del Plata. O las cosas que encontramos en el portal del MGP como www.turismomardelplata.gob.ar, donde el Centro Comercial Sierra de los Padres figura en el último lugar de compras en Mar del Plata como un paseo diferente. O que de las 14 audioguías Laguna y Sierra de los Padres esté en décimo lugar, después de invitar a turistas a recorrer Lomas Stella Maris y Barrios Tradicionales de Mar del Plata con sólidos y pintorescos chalets revestidos en piedra Mar del Plata, que en realidad es de las canteras de Batán.

Luego de una disculpa a la Diputada, debemos admitir que no es lo ideal, no es el objetivo, pero es probable que sea un avance hacia el nuevo municipio que necesitamos y nos merecemos.