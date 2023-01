El lunes 12 de diciembre se realizó un abrazo solidario en las distintas salas de atención primaria de General Pueyrredon en protesta por las diversas falencias existentes.

Esta acción simultánea fue organizada por la Red de Redes, un espacio en el que confluyen las distintas redes comunitarias que existen en nuestro partido y que abordan diversas problemáticas que afectan a la población.

En el CAPS La Peregrina, el abrazo estuvo a cargo de la Red Comunitaria e Interinstitucional Juntos Podemos ZOR, desde donde comunicaron que lo hicieron “en defensa de la atención integral y de calidad en los centros de salud municipales, reclamando por el nombramiento de profesionales en distintas áreas, ampliación de horarios y guardias las 24 horas y más especialistas en salud mental entre otros puntos”.

COVID

Ante el aumento de casos de Covid, la secretaria de Salud municipal Viviana Bernabei explicó que si bien son cepas con síntomas leves, es imprescindible que la gente complete los esquemas de vacunación y sugirió que las personas mayores de 50 años, o que tengan algún tipo de inmunocompromiso, que tengan patologías de base, personas de riesgo y trabajadores de la salud, se apliquen la quinta dosis.

En cuanto a los protocolos, en caso de ser positivo, dijo que sigue vigente el aislamiento de 5 días, y luego permanecer con los cuidados y barbijo por 10 días más. En caso de los contactos estrechos, deben usar barbijo por 10 días y no hay aislamiento.

En el CAPS La Peregrina aplican la vacuna de lunes a viernes de 9 a 15 horas por demanda espontánea a todos los grupos etarios y realizan testeos.

LA BASE NO ESTÁ

No hubo ofertas en la licitación del 14 de diciembre para la construcción de la nueva base para el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) en Sierra de los Padres. Lo que daría por sentado que ante el deplorable estado del “Parador Turístico” y el uso de cochera que le está dando el SAME, otra vez este verano el EMTUR tendrá una gran excusa para no estar presente en la zona. Esperemos que a Bernardo Martín, presidente del Ente Municipal de Turismo, se le ocurra algo para no seguir ignorando el destino turístico que representa actualmente nuestra zona.