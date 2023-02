Si bien todavía no hay noticias de la construcción de la batería de baños públicos en la Gruta de los Pañuelos que figuraba en el presupuesto 2021 de la secretaría de obras, podríamos empezar a festejar que en la apertura del segundo llamado a la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 32/22 para la “CONSTRUCCIÓN MÓDULO SAME SIERRA DE LOS PADRES” en “AVENIDA PADRE LUIS VARETTO ENTRE CALLE DEL PUEBLO PAMPA Y LA RUTA JARDÍN MANUEL FANGIO – MAR DEL PLATA”, el día 6 de enero, recibieron una oferta la firma Construcciones R y M S.A., estipulando en los pliegos que los planos son aproximados y que la Inspección los ratificará o rectificará, durante la construcción, mediante órdenes de servicio.

El “PRESUPUESTO OFICIAL era de $17.152.440.-“ para una Superficie Cubierta Aproximada de 41,62m² y una Superficie Semicubierta aproximada de 10,22m² y técnicas de construcción en seco. La oferente realizó dos propuestas, la primera por un monto de $27.328.912,74 y la segunda propuesta alternativa con un anticipo financiero del 15% de $24.322.732,34.

Consultado el delegado Julio César Romero aseguró que “Ya hubo adjudicación por ende pronto debería comenzar la obra”.

A tener en cuenta, la construcción de la base de SAME es una obra contemplada dentro del presupuesto de la secretaría de salud, vale aclararlo para entender que, no se realiza con fondos del presupuesto de la secretaría de obras del municipio.



SE VA LA SEGUNDA

Mientras tanto, aunque funcionarios y medios anuncien como si fuera un hecho inmediato, que “se construirá una nueva batería de baños en Laguna de los Padres”, lo cierto es que recién el 6 de febrero se realizará la apertura de sobres del segundo llamado a la Licitación Pública N°48/22 con un presupuesto oficial de $27.998.240.

Si bien a la fecha no confirman si ya se han recibido ofertas, ante tanta licitación desierta, sorprende la seguridad del anuncio, que, a pesar de las desmentidas del gobierno de Guillermo Tristón Montenegro, no podemos dejar de relacionar al desliz de la pseudo privatización de la reserva.

TORRE DE TRÁNSITO INFORMA

Por otra parte en los últimos días el municipio informó a través del EMVIAL que habrá cortes de tránsito parciales por el inicio de obras de repavimentación en el Camino San Francisco a la altura del Km 7, los trabajos de esta primera etapa de la obra comienzan desde la Escuela N°51 hacia la ruta 226.

Recordamos que esta obra que une las Ruta Nacional 226 con la Ruta Provincial 2 se realiza, como muchas otras en General Pueyrredón, con fondos de Nación y que es un reclamo de muchos años que beneficiará el tránsito, abastecimiento y distribución de productos provenientes del cordón frutihortícola, la conexión de las comunidades con los servicios educativos y el acceso al complejo penitenciario.