Este mes se cumplieron 73 años de la fundación del Barrio Sierra de los Padres, años más, años menos son los que tienen las localidades más viejas de la zona como Colinas Verdes, La Gloria de la Peregrina, antes conocida como San Carlos o El Coyunco al que hasta esos años llamaban simplemente el cruce.

La zona fue creciendo lentamente, sin prisa pero sin pausa hasta los años 2000, los 50 años de la fundación, comenzaron a marcar un éxodo invertido de las ciudades a las zonas rurales, pocas veces visto hasta ese momento, esos años trajeron oleadas de familias que en menor escala aún siguen afincándose en la zona, y un crecimiento exponencial en todas las áreas, población, viviendas, emprendimientos comerciales y turísticos entre otros.

Lamentablemente no nos hacemos ilusiones con los resultados que arroje el último censo, porque muchos no fueron censados, pero lo vimos reflejado claramente en la escases de las vacantes escolares, aunque haya más escuelas y la mayoría hayan sido ampliadas, igual no alcanzan.

Brotaron los complejos y paseos turísticos y se llenan cada verano y los fines de semana.

Ciertamente la planificación, la infraestructura, los servicios, los circuitos turísticos que debieron acompañar y alentar desde el municipio a la inversión privada brillaron y brillan por su ausencia, como tampoco alientan ni acompañan a los sectores productivos.

Estás falencias son temidas por los estudios que indican que, de no revertir estas situaciones en el interior del país, pero sobre todo de la provincia de Buenos Aires, en algunos años podría verse volver atrás ese fenómeno, para transformar a localidades como las nuestras en pueblos fantasmas, como ya ocurrió décadas atrás aumentando nuevamente la concentración poblacional en los centros urbanos más desarrollados.

Pero queremos ser optimistas, chocar las copas y brindar por un nuevo aniversario, deseando para nuestra comunidad y nuestra zona, muchos años de prosperidad con crecimiento y desarrollo para todos los vecinos, productores y emprendedores. Chin chin!!!