Por Libertad Magenta

En una nota realizada por el portal digital LaNoticia1.com a Patricio Pro, presidente de la Asociación para el Reconocimiento de Nuevos Municipios, Patricio aseguró que son sesenta las localidades de la Provincia que reclaman su independencia y aseguran que son discriminados económicamente por las cabeceras de las comunas.

“Para hacer cualquier trámite municipal de Sierra de los Padres, tenés que ir a Mar de Plata”, explicó como ejemplo quien lidera la agrupación surgida en 2004 en la extensa entrevista de LaNoticia1.com, de la cual extractaremos algunas ideas claves.

DESIGUALDAD

“Lo que nosotros vemos en el sistema de municipios-partidos, que es lo que tiene la provincia de Buenos Aires, es que este sistema genera asimetrías de desarrollo entre las comunidades que son cabecera de partido y las periféricas. Las cabeceras de partido actúan como licuadoras, absorben todos los recursos, tanto propios como los que vienen de la coparticipación, como de los aportes extraordinarios tanto provinciales como nacionales. Cada intendente lo destina discrecionalmente a las cabeceras de partidos, que es donde son electoralmente fuertes, dejando postergadas al resto de las localidades de cada partido. Así se va generando un sistema de desigualdad donde la gente que vive en las localidades periféricas no accede a servicios y obras públicas que el municipio le debería suministrar y esta se concentra en las cabezas de partidos donde finalmente los ciudadanos que viven ahí tienen todo, gozan de todo su desarrollo y el resto no. Porque esos vecinos están lejos del Estado. El Estado no les llega.”

REPRESENTATIVIDAD

Ante la pregunta de si los concejales no deberían estar atentos a las cuestiones particulares de cada región que representan, Patricio explicó, “Lo que pasa es que el sistema de lista sábana, como se eligen los concejales en la provincia, no refleja una pertenencia a un territorio, refleja una pertenencia a un partido o a una coalición electoral. Entonces puede llegar a pasar que una lista electoral pueda conformarse con integrantes de diferentes partes del territorio, pero no necesariamente ese concejal termina representando al territorio y no termina tampoco rindiéndole cuentas a ese electorado que lo termina eligiendo. Te voy a dar el ejemplo de cualquier municipio, simplemente por mencionar uno, Zarate. El intendente puede ir con una lista de concejales que pueden ser todos zarateños y ninguno que termine representando a otra localidad del partido, lo mismo pasa en cualquier otro. Lo que tenemos es una representación partidaria y no una representación territorial de la política”.

LOS INTENDENTES SON EL PALO EN LA RUEDA

LaNoticia1.com le preguntó, – ¿Cómo sería el proceso legislativo si una localidad quiere lograr la independencia?

“La localidad que quiere lograr su municipalización lo que tiene que hacer es presentar un proyecto de ley, que ni siquiera lo pueden presentar por mesa de entrada los vecinos de esa localidad, porque la constitución provincial dice que todo proyecto de ley que implique un cambio territorial en la cuestión de división de municipios, lo tiene que presentar sí o sí un legislador que puede ser un senador o diputado.

Entonces, primer paso, tener que conformar un proyecto de ley. Segundo, que lo presente un legislador bonaerense. Y después, ese proyecto de ley pasa por diferentes comisiones que lo tratan. Finalmente es un proyecto de ley que como cualquier otro se trata en el recinto y se puede aprobar como se puede desaprobar y ese camino lo tiene que recorrer tanto en cámara diputados como en senadores y después lo tiene que firmar el gobernador de la provincia.

Imaginate el proceso que tiene que pasar una comunidad que quiere lograr su municipalización y atravesar todos los intereses políticos que implican en el medio. A ningún intendente le gusta que le dividan su municipio porque todo lo que es división de un municipio de ese intendente representa que le dividan su poder electoral, su poder económico, su poder territorial. Después, a su vez, los intendentes son quienes generalmente ponen los legisladores provinciales.

O sea, vos sos una comunidad que te querés separar de tu municipio, generalmente el intendente está en contra. Después pasas a la segunda esfera, que es la legislativa, donde están los representantes generalmente de los intendentes. Y después tiene que firmar el gobernador que sostiene gran parte de su poder en los intendentes.”

TODO ES IGUAL

Cuando le preguntaron si la Asociación había sido recibida por el gobierno bonaerense en este tiempo, la respuesta fue contundente, “No, No fuimos recibidos ni por el gobernador Daniel Scioli, ni por María Eugenia Vidal, ni por el gobernador Axel Kicillof, hasta ahora. La verdad que es alarmante cómo el gobierno provincial se niega a recibir a la representación de 60 pueblos, ciudades y localidades de toda la provincia, por lo menos para ser escuchados. Sin embargo, nos cierran la puerta históricamente.