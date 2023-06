Sra. Directora de Nueva Sierra

Me dirijo al diario, pero también a los vecinos que no hacemos nada, nos resignamos y ni siquiera nos quejamos y SOBRE TODO AL INTENDENTE que es el que autoriza los aumentos del boleto de colectivo, según los medios es el único responsable del aumento de septiembre de 118 a 156 pesos el de enero a 189 y ahora a 263 pesos.

Que me diga el intendente a quien le subieron su paga más del 70% en menos de un año. No se trata de un boleto sino de 2 o más todos los días, tiene idea de cuánto representa en el mes. No tiene idea, porque ni él ni los que lo rodean se suben a un colectivo, ni sabe cómo se viaja, ni le importa si un vecino de Colinas verdes tiene que tomarse 2 colectivos para volver de Sierra a su casa y además el tiempo que significa.

Lo invito a que se suba a un 717 en Mar del Plata, se baje en Sierra y de ahí vaya en colectivo a San Carlos, se baje y s e tome otro a Colinas Verdes, recorra los barrios en colectivo y mire a cuantas cuadras nos deja de casa y porque calles tenemos que caminar, porque el boleto aumenta pero los recorridos no y las calles cada vez están peor, entonces le pregunto que hace señor intendente por los vecinos, en qué momento del día piensa en nosotros y no le hablo de los vecinos que viven en las 10 cuadras alrededor del palacio municipal, le hablo de los que vivimos en el resto del municipio, que por si no lo sabe, también trabajamos, tomamos colectivos, estudiamos, hacemos trámites, tenemos que ir al médico, en definitiva también tenemos una vida, pero parece que usted no se entera.

Juli

de Colinas Verdes