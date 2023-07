DALE GASSSS

Como había ocurrido a mediados del año pasado con Balcarce, este mes de acuerdo a los anuncios de ENARSA con respecto al avance de las obras de la ampliación de los gasoductos “De la Costa” y “Tandil – Mar del Plata”, ENARGAS autorizó a la empresa Camuzzi a brindar factibilidad a un universo de seis mil nuevos usuarios de varias localidades entre las que se encuentra beneficiada la zona de Sierra de los Padres.

Consultado el gerente de Camuzzi, Roberto Bianchini, explicó que, dentro de los diferentes casos o etapas en las que se encuentren, los vecinos interesados deben ponerse en contacto con su matriculado y solicitar el inicio o continuación del trámite ante la empresa, solicitar nuevamente la instancia de factibilidad y una vez otorgada continuar desde donde quedó el trámite hasta aprobar la final. Al mismo tiempo, agregó que también están recibiendo solicitudes de obras nuevas y de proyectos de extensión de red dentro de la zona.

Además, en el marco de la campaña integral de concientización que vienen realizando para la “Prevención de Riesgos ante el Monóxido de Carbono” remarcó la importancia de tener en cuenta las medidas preventivas, como mantener ventilados los ambientes calefaccionados y verificar los artefactos por un gasista matriculado. En ese sentido, Camuzzi cuenta con un listado oficial de profesionales disponible en: www.camuzzigas.com/seguridad/gasistas-matriculados.

ANTE LA LLEGADA DEL FRÍO

Camuzzi Gas recuerda cuáles son las medidas que hay que tener en cuenta para evitar accidentes con CO: – Verificar periódicamente y con instaladores matriculados el funcionamiento de los artefactos a gas, sus conductos de evacuación de gases y las ventilaciones. – Mantener una ventilación permanente de los ambientes, aún en los meses de invierno. – No obstruir ni tapar las rejillas de ventilación de los ambientes. – En los ambientes cerrados, los artefactos deben ser preferentemente de Tiro Balanceado. – Los calefones y calefactores de tiro natural, como así también las estufas de tipo infrarrojo, no deben colocarse nunca en baños o dormitorios por su elevado consumo de oxígeno. – No utilizar ni las hornallas ni el horno para calefaccionar ya que consumen mucho oxígeno del ambiente. – No realizar cerramientos en balcones o terrazas si existen artefactos a gas que ventilan a esos ambientes. – Recordar que la llama del quemador siempre debe ser de color azul, con los extremos transparentes. Una llama amarilla o anaranjada es una señal de que algo está funcionando mal. – Los artefactos deben poseer una identificación de aprobación reconocida por el ENARGAS. – Toda modificación y/o ampliación de la instalación interna debe realizarse con un gasista matriculado y ser supervisada por la distribuidora para garantizar la seguridad de la misma. Ante una emergencia comunicarse de inmediato con las líneas de emergencias, disponibles las 24 horas, todos los días del año: Camuzzi Gas Pampeana: 0800-666-0810 ó 0810-666-0810

LA CHIMENEA

Por su parte los Bomberos, para evitar incendios de techos y viviendas e intoxicaciones, dan consejos preventivos a tener en cuenta en el uso de las chimeneas, en todo tipo de construcciones:

-La chimenea necesita un mantenimiento periódico, al menos una vez al año (según el uso que hacemos).

-Hay que comprobar que los conductos no pierdan humo, el humo es tóxico, además si hay algún agujero podría ser un punto de propagación del incendio a elementos combustibles próximos al punto de escape.

-Si hace tiempo que no se utiliza (más de una temporada) la chimenea se tiene que revisar por personal especializado con el fin de comprobar que no se ha obstruido la tirada ni escape de humo del conducto.

-En su uso, hace falta tener en cuenta, quemar madera seca no tratada y no quemar otros tipos de combustibles o líquidos inflamables. Con el fin de no generar hollín el fuego tiene que quemar vivo pero sin demasiada acumulación de leña favoreciendo una buena tirada.

-Es peligroso tender ropa próxima a la chimenea para que se seque, así como situar ningún material combustible próximo a la chimenea: muebles, juguetes, almohadas… La reserva de leña tiene que estar a una distancia prudencial, al menos un metro.

-La chimenea abierta no tiene que quedar encendida cuando vamos a dormir o salimos de casa, si no lo apagamos tenemos que colocar una pantalla protectora salvachispas y no tenemos que dejar niños solos con la chimenea encendida.

Finalmente, es muy importante que la ventilación de la habitación sea la adecuada con el fin de favorecer una buena combustión y evitar la generación de gases tóxicos, sobre todo el monóxido de carbono, y los olores a humo.