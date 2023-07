Paso a paso, elección a elección, nos vamos sorprendiendo con los vaivenes de la política y de los políticos. El vaivén se define como el movimiento alternativo de un cuerpo que después de recorrer una línea vuelve a describirla en sentido contrario, una y otra vez, va y viene.

No nos olvidamos cuando en abril del año pasado el Intendente Montenegro firmó con Pulti un acuerdo denominado “Decisión para una ciudad con presupuesto” para que los dos concejales que le quedaban a Acción Marplatense aprobaran el presupuesto municipal.

Contemplaba un cúmulo de condiciones para que el actual gobierno municipal hiciera lo que no hizo Pulti en sus dos periodos. Es decir que el menos votado en las elecciones de 2019 y 2021 condicionaba al más votado.

Ahora Pulti hace un acuerdo, esta vez programático, con Unión por la Patria (Ex FdT) en cabeza de Fernanda Raverta.

¿Somos los únicos que creemos que no es necesario resucitar o tirarles salvavidas a todos los muertos políticos?

No es preferible a veces, perder dignamente, pero sin renunciar a principios, que hacer cualquier cosa por ganar un puñado de votos.

Pulti es la muestra cabal a nivel local del vaivén de los políticos, lo que pasa en todos los partidos y en todas las instancias. Pulti, el del partido “vecinalista”, estuvo con todos, desde Russak, Cavallo, CFK, Randazzo y ahora por propiedad transitiva con Massa.

Las dos fuerzas políticas más importantes en General Pueyrredón llegan a las PASO sin interna para intendente. Juntos por el Cambio con la postulación de Montenegro y Encuentro Marplatense, la alianza de Unión por la Patria y Acción Marplatense, con la postulación a Indendenta de Fernanda Raverta.

En 2019 Montenegro ganó con el 40,23% de los votos, mientras Raverta lo siguió con el 37,91% y Pulti consiguió el tercer lugar con el 11,03%, lo que vaticinaría una contienda realmente reñida, más teniendo en cuenta que ambos van acompañando las dos listas de la interna a nivel nacional y provincial, Bulrrich-Larreta en JxC y Massa-Grabois en UxP.

Todo puede pasar, pasan los acuerdos, pasan los partidos, pasan los políticos, pasan los intendentes, ellos van y vienen, pero en nuestra zona, no pasa nada, y al final todo sigue igual.