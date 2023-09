Luego del aluvión de notas que generó el tan mentado proyecto de peatonalización de un sector del circuito, el intendente Guillermo Tristán Montenegro visitó el barrio Sierra de los Padres con el objetivo de escuchar la opinión y evaluar el tema con los comerciantes de la cumbre.

De la reunión participaron también el secretario de gobierno, Santiago Bonifatti, el subsecretario de Movilidad Urbana, Dante Galván y el delegado municipal, Julio César Romero. Entre los vecinos y comerciantes presentes se encontraban Jorge Balbudo y Mariano Iezzi, que participaron el 7 de agosto de la reunión con la Comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante.

El tema excluyente del encuentro era el proyecto en cuestión y evaluar las propuestas para mejorar la circulación tanto de peatones como vehículos y ordenar el estacionamiento. Pero una cosa lleva a otra y se tocaron temas como información al turista, señalética en ruta, baños públicos y hasta la identidad de los serranos entre otros.

“PAGAMOS LAS DEUDAS DE PULTI Y ARROYO”

De entrada y como para parar cualquier intento de los presentes de reclamos que demanden fondos municipales, Montenegro dejó claro que en su gestión se dedicó a sanear las deudas heredadas de sus antecesores, Pulti y Arroyo, y equilibrar las cuentas para poder tener acceso al crédito que es lo que necesita para hacer obras. Claro que no dijo que durante su gestión se incrementó el número de funcionarios alcanzando un récord histórico.

“EL PAVIMENTO ES LA GRAN DEUDA DE MI GESTIÓN”

Cuando se avanzó en el tema del circuito y las calles aledañas, confesó que, a pesar de haber hecho muchas obras de pavimento, esta sigue siendo su gran deuda y que necesitaría tres presupuestos municipales para hacer lo que hace falta en Mar del Plata. Nombrando más de una vez el pavimento de la calle Eva como si nadie supiera que es una obra que pagan los frentista.

“EL PLAYÓN SE VOTÓ EN UN PARTICIPATIVO”

Al planteo de que les parecía desubicado realizar un playón de 30 millones sobre el circuito con el estado total de deterioro que tiene, y que la mayoría no estaba de acuerdo con hacerlo en ese lugar, aclaró que eso había sido votado en el presupuesto participativo, y otra vez no tuvo en cuenta que la idea publicada y votada decía “Playón deportivo en la plaza principal de Sierra de los Padres” y no sobre el circuito San Martín, lo que se parece mucho a una publicidad engañosa.

“CERRAMOS LOS BAÑOS DE LAS PLAZAS”

Ante los comentarios respecto al trastorno que genera en la Sierra la falta de baños públicos, explicó que para el municipio tener baños públicos representa tener dos empleados más y dijo “los estamos cerrando en las plazas de Mar del Plata”, los que necesitan un baño durante una salida o paseo tienen que entrar, sentarse y tomar un café como hacemos todos y aclaró que prefiere volcar esos recursos en Laguna de los Padres donde “no tengo un solo bar”, aunque ya les dijeron a los concesionarios de la reserva que tienen que prestar los suyos al público.

“NO, ESO NO SE PUEDE HACER”

Uno de los pedidos apuntó a reforzar la señalética en rutas y la promoción turística de Sierra de los Padres, y cuando los funcionarios pusieron a disposición el portal oficial turismomardelplata.gob.ar para mejorar en conjunto la información de Sierra, plantearon que en realidad querían un portal propio de turismo Sierra de los Padres, la respuesta de Montenegro fue tajante, “no, eso no se puede hacer”, pero admitieron que el cartel de Mar del Plata en la rotonda de El Coyunco, instalado durante la gobernación de Scioli, así como las leyendas en el “parador turístico” no correspondían estar en ese lugar porque le quitan identidad a la zona e incluso confunde a los visitantes.

“SIERRA DE LOS PADRES TIENE IDENTIDAD PROPIA”

Si bien durante la reunión surgieron comentarios acerca de la falta de identidad de la zona, ya que en su inmensa mayoría los funcionaron se refieren a Mar del Plata y no a General Pueyrredón, que es el municipio al que pertenecemos, Montenegro aseguró qué el siempre hace mención a “Mar del Plata, Batán y Sierra de los Padres”, justamente porque reconoce que Sierra es uno de los lugares del municipio que “tiene identidad propia”.

“A MÍ ME PARECIÓ RARO”

En cuanto a la peatonalización, tema principal de la reunión, Montenegro confesó que le pareció raro cuando escuchó el proyecto, contó que viene a Sierra casi todos los fines de semana y admitió “Me pego un corchazo si tengo que dejar el auto a 300 o 500 metros para ir a tomarme un café”. Los funcionarios manifestaron en su conjunto estar en contra de la peatonalización y propusieron organizar futuras reuniones con las áreas de Movilidad Urbana para planificar en el sector el reordenamiento y señalización de la circulación y el estacionamiento. De la misma manera con el EMTUR para mejorar y repotenciar la promoción turística local y se comprometieron a gestionar ante quien corresponda la señalización en rutas y ocuparse del cartelón de Mar del Plata en la rotonda de la 226.

Luego de esta reunión y basados exclusivamente en lo que expresaron los funcionarios, entendemos que este sería el fin del debate y la discordia entre Villarriba y Villabajo.

Por lo demás, sólo el tiempo nos permitirá saber si algo de todo lo tratado, se concreta antes de las elecciones de octubre, o simplemente quedará en el olvido como una visita más de cortesía en plena campaña.