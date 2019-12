Se nombraron todos los delegados menos el de Sierra de los Padres: Ricardo Gabbin ya no está a cargo de la Delegación

Pasaron los días y hasta el cierre de esta edición no hubo nombramiento para nuestra Delegación.

En la Delegación de Batán asumió el ingeniero Alejandro Estrada, fue funcionario de Gustavo Pulti ocupando el cargo de director de Alumbrado Público. En la Delegación Puerto, el Intendente Guillermo Montenegro resolvió darle continuidad a Luis Ignoto, titular de la Sociedad de Patrones Pescadores, puesto en el cargo por Arroyo en el 2015 y representante del partido FE aliado del partido del jefe comunal. En la Delegación Norte nombraron a Pablo Pérez más allegado al Secretario de Gobierno Santiago Bonifatti y en Chapadmalal a «Tony» Curuchet.

Ya está cubierto casi todo y más, pero en nuestra delegación todavía no hubo definiciones.

Lo cierto es que muchos, conocidos y no tanto, habrían hecho fuerte lobby para ocupar el lugar, volver o quedarse, tanto que hasta hubo una posibilidad cierta de que dejaran a Gabbin, pero la presión del otro lado, de vecinos que ya están hartos no solo de la mala gestión si no de los malos tratos hizo que Gabbin volara y se convirtiera en ex delegado.

El que ‘se está haciendo cargo’ de la delegación mientras se deciden, es Julián Mascitti, quien fue asesor de Bonifatti mientras fue concejal y que ahora fue designado subsecretario de Gobierno y coordinador de Delegaciones municipales.

Lo que al parecer resultó útil ya que en alguna escapada por la zona habría comprobado que hay motivos sobrados para los reclamos serranos.

No son pocos los que dicen que estarían pensando en llamar a elecciones de delegado para Batán y Sierra de los Padres, la mejor manera de lavarse las manos y tirarles la responsabilidad a los vecinos.

En este punto no podemos ignorar la presentación el 13 de diciembre de una Nota en el Concejo Deliberante caratulada Borrilli, Silvia y otros, donde con la firma de algunos vecinos adjuntan “presentación realizada ante el Sr. Intendente, por la cual solicitan la gestión correspondiente para la elección del DELEGADO MUNICIPAL de la «Delegación Zona Sierra de los Padres».”

La que podría resultar en un alivio para el jefe comunal, a la hora de no cumplir con lo que dijo que iba a hacer “Quien asuma esa responsabilidad, deberá contar con los conocimientos, la idoneidad necesaria y fundamentalmente la capacidad de gestión que necesita la delegación.” Nunca dijo Montenegro que iba a llamar a elección de Delegado, pero los que piden elecciones le hacen el caldo gordo. Un Delegado electo o no, es un titulo que sin presupuesto propio no garantiza gestión.

Lo cierto es que, no es que no haya gente que se encadenaría a una tranquera por asumir el cargo, lo que al parecer no surge a los ojos del Intendente es alguien con el perfil necesario para encarar la gestión que asumimos que pretende, después de llenarse la boca en campaña reconociendo que la Sierra está abandonada, y que como siempre sea el que sea lo tenga que hacer sin recursos.

