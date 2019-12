Columna de opinión: Torbellino de teorías

Por Libertad Magenta

Transcurridos más de 10 días de la nueva gestión municipal y a casi dos meses de las elecciones que determinaron quien sería el nuevo intendente de General Pueyrredon, la Delegación Municipal Sierra de los Padres seguía sin el nombramiento de un Delegado.

Fue evidentemente más sencillo encontrar un montón de Secretarios y Presidentes de Entes que pasaran por cada uno de los sectores de la comunidad, que un Delegado para un solo sector del partido, resolvieron nombramientos para el Puerto, Batán y Camet pero Sierra de los Padres es evidentemente diferente, si se quiere menos sumisa, si se quiere más organizada o por lo menos esa sería la impresión a primera vista.

Surgen entonces, ante la falta de una designación, algunas teorías claramente diferenciables:

NOS TIENEN MIEDO

No hay políticos ni personas probas de Mar del Plata, Sierra o Batán, que tengan la intención de hacerse cargo de Sierra por que le tienen miedo a la movilización, a que le marquen los errores, a la prensa libre, a los vecinos participativos, o fundamentalmente a responder por la tercera parte del Partido de General Pueyrredon sin los recursos para hacerle frente, sin presupuesto y sin el personal suficiente.

NO NOS CONOCEN

No tienen la menor idea de qué pasa en la zona, de sus interlocutores válidos, de las debilidades y las fortalezas y de como utilizarlas en el beneficio de una gestión, de los problemas urgentes y los importantes. No nos conocen y no tienen la menor idea de a través de quien conocernos.

NO LES IMPORTAMOS

Y la última y más dolorosa, no les importa la zona, no le importamos sus residentes, no les importa nuestro exiguo padrón, no les importa nuestra producción, nuestros caminos, nuestros comercios, nuestras calles, nuestras escuelas, nuestros clubes, nuestras atracciones turísticas, nuestras aguas, nuestras obras, nuestra vida.

Cualquiera de estas teorías es válida y puede ser real, y podrían haber más, pero no dejan de ser teorías y el motivo por el que teorizamos es que hasta la fecha nadie dio la cara, nadie vino y planteo el problema, nadie se hizo cargo y es claro que si decidieran hacer una elección no va a ser porque lo pidan algunos vecinos ni por convicción, va a ser para depositar la responsabilidad en los vecinos, para tener a mano la respuesta perfecta “Lo eligieron ustedes”, pero ningún delegado va a poder hacer una gestión ni tan siquiera decente sin los recursos necesarios, entonces mejor echarnos la culpa a nosotros, por eso desde aquí sabemos que sólo hay una solución viable, poder autoadministrarnos, manejar nuestros propios recursos, ser un municipio.

Felicidades a todos nuestros lectores y este año cuando levantemos la copa del 31 brindemos por un 2020 en el que la provincia sea capaz de resolver el problema de tantas localidades abandonadas que quieren ser municipio! Salud!