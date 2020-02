Work Shop de fútbol infantil del Sierra Fútbol Club

Después del cierre del primer año de vida de la escuelita del Sierra Fútbol Club, sus profesores organizaron un «Work Shop de Fútbol Infantil SFC» a cargo del Profesor Sebastián Carrasco que se realizó los días 27 y 28 de diciembre con la participación de 17 entrenadores de fútbol de la zona, Sierra, Colina y Laguna de los Padres, Gloria de la Peregrina, Colinas Verdes y Mar del plata.

Por un lado el Profesor Sebastián Carrasco lideró las distintas actividades programadas en el taller tanto en la parte teórica como práctica. Sebastián es un ex vecino de Sierra radicado desde hace más de 20 años en EEUU con una vasta experiencia en fútbol infantil y múltiples licencias como DT profesional en ese país. En las dos jornadas se cumplió con el objetivo de darles a los profesores nuevas herramientas para la planificación y ejecución de los entrenamientos según las edades de los chicos mejorando sus capacidades. Así fortalecieron los aspectos de formación futbolística con foco en las habilidades técnicas, tácticas y estratégicas a desarrollar por los entrenadores. En el salón cedido por la Cabaña El Ciervo Rojo, trabajaron, debatieron y compartieron experiencias en los tópicos necesarios para la planificación de cada clase, combinando la faz técnica, física y actitudinal. En el campo implementaron todo lo aprendido en la teoría con una clase magistral del Profesor Sebastián Carrasco que transmitió con claridad todos sus conocimientos como DT certificado en EEUU, los profesores que participaron recibieron su certificado, pero lo más importante, quedaron en contacto para seguir trabajando juntos por los chicos de nuestra zona.

Por otra parte la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Sierra de los Padres brindó a los profesores una capacitación de primeros auxilios, RCP y Heimlich para adultos, embarazadas, niños y lactantes a cargo del Sub Of Mayor Carlos Brana y el Cabo Primero Ivan De Almeida, orientada a la actividad deportiva, preparando a los entrenadores para dar respuesta a distintos tipos de emergencias. En el curso tuvieron la oportunidad de instruirse en lo teórico y ejercitarse simulando y practicando distintas situaciones de emergencia relacionadas no solo con la actividad deportiva.

Participaron del work shop Rodrigo Meira, José Luis Pérez, Nahuel Andrada, Máximo Giménez, Manuel Callau, Guillermo López, Gabriel Andrada, Juan Carlos Gotte, Camila López, Óscar Villanueva y Sebastián López del Sierra Fútbol Club; Alberto Olivera de Colinas Verde; y Karen Quispe, Francisco Fernández, Marcelo Cejas, Sergio Toledo y Mariano Brea del Club Social y Deportivo Laguna de los Padres.