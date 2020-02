Lanzaron el programa “Soy marplatense”… ¿Y para los serranos? Esa te la debo…

El Municipio lanzó la iniciativa “Soy Marplatense”, que permitirá acceder a beneficios en distintos locales y espacios culturales con la simple presentación del DNI.

El Intendente Guillermo Montenegro anunció el lanzamiento de «Soy Marplatense», una iniciativa que busca acercar descuentos «exclusivos» para los marplatenses en diferentes comercios y espacios culturales de la ciudad durante el verano.

Desde la Secretaría de Desarrollo Productivo, justificaron la puesta en marcha de esta iniciativa, que en principio se extenderá solamente hasta el 1 de marzo, al tener en cuenta que ya fue «adoptada por otras ciudades turísticas del mundo en defensa del comercio local y en beneficio de sus ciudadanos».

Según anticiparon, los beneficios que prevé el programa pueden ser «descuentos en precios o promociones con bonificación en ciertos productos, entre otras modalidades. Presentando su DNI, los vecinos obtienen beneficios en comercios locales adheridos, que a su vez se benefician con un incremento de sus ventas y fidelización de sus clientes de todo el año”.

Además destacaron que “el programa fue bien recibido por los comerciantes de todo General Pueyrredon porque también hay participación de Batán y Sierra de los Padres y que ya tienen 353 locales adheridos y se siguen sumando”.

Montenegro también destacó la «solidaridad» de los empresarios marplatenses y su «creatividad» para sumarse a «Soy Marplatense». «Tenemos desde la docena de empanadas hasta el 50 por ciento de descuento en entretenimientos», ejemplificó, y agregó: «Esto tiene que ver con una ayuda mutua que nos generamos y que es muy importante».

SOY SERRANO

Desde Nueva Sierra consultamos a 32 comerciantes vecinos, 22 de ellos admitieron desconocer completamente de que se trataba el programa “Soy marplatense” y obviamente no estaban adheridos, 9 contestaron que no estaban adheridos y que evaluarían la posibilidad de hacerlo, sólo un comercio de los consultados se encontraba adherido, se trata de la Farmacia Jardín de la Sierra, su titular explicó que no lo hizo personalmente, que fue a través de un convenio colectivo, que se enteró que aparecía en el listado por un vecino y que harán un esfuerzo importante para poder dar el beneficio a los residentes locales, vecinos y clientes de todo el año, y aclaró que se trata de descuentos sobre una lista de productos puntuales. Por otra parte, aunque no fue uno de los consultados, en el listado de la página de la Municipalidad de General Pueyrredon figura adherido El Nuevo Amanecer, que tiene su local ventas en la Sierra, el paseo comercial Paso de Cabras.

Si bien en las declaraciones de los funcionarios incluyen a Sierra, es obvio que como es habitual y que como en todo lo demás no se han ocupado de promover el programa de los marplatenses en nuestra zona.