Columna de Opinión: Necesitamos servicios no declaraciones

El 13 de diciembre, a solo tres días de asumir en su banca como Diputada de la Provincia de Buenos Aires, Debora Indarte del Frente de Todos, presentó el Proyecto D- 3207/19-20- 0, para declarar ciudad a la localidad de Sierra de los Padres, esto se informó en el último número de Nueva Sierra y podríamos hacer un análisis de las falencias del proyecto que por ejemplo no circunscribe la zona que delimitaría según su criterio la localidad de Sierra de los Padres y la supuesta población de 7000 habitantes que aduce que tiene.

Podríamos decir que el proyecto carece de un solo fundamento técnico o de un análisis certero del cumplimiento de los requisitos que impone la ley, de los cuales el barrio Sierra de los Padres no cumple ni el 80%.

Pero iremos más allá y diremos que es un proyecto de imagen que no le da a nuestra zona una sola ventaja o beneficio, Batán es ciudad desde el año 1996 y cuál fue su ventaja, ninguna.

La Ley Provincial 10.806 delimita los requisitos para que una localidad sea declarada ciudad y en particular el siguiente equipamiento socio-administrativo: a) Delegación de las Reparaciones de la Administración Provincial y de la Municipalidad que resulten indispensables en el orden local… En este punto huelga decir que sólo tenemos la Delegación Municipal y fuera del radio del Barrio Sierra de los Padres. b) Oficina de Correos y Telecomunicaciones. No hay ninguna en toda la zona. c) Sucursal Bancaria Oficial o Privada. Tampoco tenemos. d) Comisaría. e) Establecimientos educativos oficiales o privados en el nivel pre-escolar, primario y secundario. f) Equipamiento para salud acorde con las necesidades locales y para la zona de influencia. Lo tenemos pero lo de acorde a las necesidades es muy discutible. g) Asociaciones Civiles que desarrollen permanentes e intensas actividades sociales y culturales, deportivas y de bien público en general. Por suerte existen y se sostienen a fuerza de voluntariado y aportes de los vecinos.

Pero además establece el artículo 5º que Una localidad para ser declarada ciudad deberá contar, como mínimo con la siguiente infraestructura física y de servicio: a) Sistema de desagüe pluvial. b) Red de alumbrado público. c) Red de distribución domiciliaria de energía eléctrica. d) Servicio de recolección de residuos domiciliarios. e) Red vial interurbana con trazado y calzada que asegure la circulación permanente de vehículos automotores particulares, de carga y de transporte público de pasajeros. f) Red de agua corriente en las áreas con densidad poblacional neta de cien (100) a ciento ciento cincuenta (150) habitantes por hectárea. En áreas de mayor densidad, deberá contar además, con red colectora cloacal o con posibilidad inminente de tenerla.

En total son trece requisitos de los cuales sólo cumplimos con nueve, siempre que consideremos que cuando la diputada se refiere a Sierra de los Padres se enfoca particularmente en el barrio, porque cuando cruzamos el arco este número se reduce ya que la mayoría de los barrios no cuentan con servicios básicos como agua corriente, alumbrado público o recolección de residuos y sino fíjense al pasar por la delegación un lunes las bolsas y bolsas de residuos que se acumulan en el fondo, y ni hablar de la falta de cloacas, común a toda la zona.

Sin perjuicio de esto la legislatura podría aprobar el proyecto y es por eso que debemos dejar claro que lo que nuestra zona necesita no son declaraciones, sino servicios, necesitamos un hospital con maternidad donde empiecen a nacer serranitos, un banco, una oficina de Anses y una de PAMI para que nuestros abuelos y abuelas no tengan que ir hasta Mar del Plata a hacer sus trámites, un juzgado de faltas, un registro civil donde casarnos y un juzgado de paz donde divorciarnos. Necesitamos decidir cuáles son las obras prioritarias y hacerlas, habilitar nuestros comercios acá y decidir desde acá qué, cómo y dónde se habilita, para que en los lugares que correspondan nuestras plazas para el turismo empiecen a aparecer en el mapa y nuestros comerciantes tengan las ventajas de estar en regla.

Necesitamos tener concejales y consejeros escolares de la zona, que conozcan la zona y trabajen para la zona, por mucho menos que lo que gastan los de General Pueyrredon, y no ser mandados, ordenados o ninguneados por Mar del Plata.

Tendríamos que pedirle a la Señora Diputada que se ponga en nuestros zapatos y que nos represente como es debido. No queremos ser una ciudad por una serie de argumentos copiados de una página de internet, queremos ser un municipio porque estamos hartos de ser ciudadanos de segunda que ven como todos los recursos se van por la cabecera del partido mientras que desde acá en la Delegación siguen diciendo que no tienen nada.