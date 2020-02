Continúan los cortes de energía imprevistos y prolongados. Otra vez comenzaron a convocarse los vecinos para reiterar reclamos contra EDEA

En febrero del año pasado un Correo de Lectores, titulado “Crónica de un paraíso sin luz” enviado por el vecino Gabriel Sapienza, desató una oleada de reclamos e iniciativas que ya se venían gestando en contra de la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica, EDEA, en marzo comenzaron a reunirse organizarse presentar notas y hacer denuncias con la firma de 554 vecinos, luego de una amplia cobertura mediática la empresa salió a responder con una gacetilla “EDEA ha iniciado la reestructuración de su red eléctrica en Sierra de los Padres, que incluye el recambio de líneas y postes, como así también tareas de poda intensiva”, poco después como no conformaron a los vecinos anunciaron “Entre otros trabajos se reemplazarán 6.000 metros de línea de media tensión, con conductores desnudos por conductores aislados, en zonas donde la acción de los arboles es el principal inconveniente” y agregaron “Estos trabajos demandarán aproximadamente un mes puesto que para su instalación hay que cambiar los postes, debido a las características de la nueva línea”.

Los trabajos se hicieron, durante un tiempo los cortes se anunciaron, pero en octubre comenzaron otra vez los cortes reiterados e imprevistos. Los anotados por algún vecino aplicado, que incluyen sólo los de su sector sumaron más de 22 horas de cortes de energía desde octubre al 28 de enero, además hubo en otros sectores de Sierra y reiterados y prolongados cortes en distintos sectores de Gloria de la Peregrina.

Ante esta realidad y viendo que las mejoras no fueron suficientes, los mismos vecinos fueron a EDEA a presentar otra nota que no les recibieron, “para presentar notas tienen que solicitar un turno a través de la web” fue la respuesta del empleado que los atendió en Mar del Plata.

Ahora bien, en esa misma página, edeaweb, la empresa se presenta como “Somos la mayor distribuidora de electricidad del interior de la Provincia de Buenos Aires, en términos de cantidad de usuarios y de energía vendida. La concesión abarca aproximadamente 105.438 kilómetros cuadrados y tiene una población estimada de más de 1.500.000 personas. Dado que en esta área se encuentran ubicadas las principales ciudades balnearias del país, en la temporada estival se llega a contar con una población promedio de 3 millones de habitantes, siendo de 7 millones el total de turistas que visitan la costa atlántica a lo largo de todo el período de verano”.

También exhiben un mapa de cobertura y sucursales “La Empresa presta servicio, en forma directa, en 17 localidades, contando además entre sus usuarios a 35 cooperativas eléctricas encargadas de la distribución de energía en otras ciudades comprendidas en su área de concesión.”

Tordillo, es uno de los 135 partidos de la provincia de Buenos Aires, contando con aproximadamente 1800 habitantes en total en 1330 km² y cuentan con una sucursal de EDEA en su ciudad cabecera que es General Conesa de aproximadamente 1300 habitantes.

Nos preguntamos entonces porqué nuestra delegación que cuenta según el censo de 2010 con más de 15.000 habitantes en 640 km2 no puede contar con una sucursal de la empresa. Porqué los vecinos estando en la oficina tienen que volver a sus casas para pedir un turno en la web para presentar un reclamo.

Pero lo más importante, porqué tienen que trabajar ad honoren de reclamadores o denunciadores para que el servicio funcione.