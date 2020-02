En 2020 la delegación tendrá un presupuesto cinco veces menor al del Concejo Deliberante que redujo en 45 millones su presupuesto bajando a nueve el número de asesores por edil

Los Concejales suspendieron el incremento a la remuneración de los ediles por 180 días. Reemplazaron la escala para la remuneración mensual del personal perteneciente a los bloques políticos. A partir de ahora, cada concejal podrá tener un máximo de 9 empleados: secretarios, auxiliares profesionales, auxiliares técnicos y auxiliares administrativos. Cada uno de ellos con salarios previamente delimitados por la escala. Con el nuevo criterio, afirman que el costo de personal se reducirá el 49% del presupuesto total anual, lo que implica un ahorro para la Municipalidad de 45 millones de pesos. Mientras tanto la Delegación tendrá un presupuesto de 71 millones de los cuales 58 corresponden a gastos de personal.

El Honorable Concejo Deliberante del partido de General Pueyrredon está generando una nueva estructura presupuestaria, cambiando el esquema de contratación de personal y aportando transparencia a la ejecución del presupuesto.

El primer paso, con el acuerdo de todos los bloques políticos, fue la firma del decreto que dispuso la suspensión de cualquier incremento a la remuneración de los ediles por 180 días. La medida surgió del consenso entre todos los que conforman el Honorable Cuerpo Legislativo, con el propósito de dar respuestas a una demanda social fundamental en este difícil momento que atraviesa la ciudad, la provincia y el país.

El Honorable Concejo Deliberante decidió tomar un camino que ponga en primer plano valores compartidos: un Concejo Deliberante más dinámico en procesos internos, más ágil desde lo administrativo y más transparente en cuanto a los recursos del erario público que administra.

Además del congelamiento de salarios, los ediles avanzaron en una reforma de fondo. Los cambios previstos se producen en varios niveles: el primero es en la estructura del personal, ya que con esta reforma se modifica la metodología anterior y se reemplaza con una nueva escala para la remuneración mensual del personal perteneciente a los bloques políticos. Esto significa que, a partir de ahora, cada concejal podrá tener un máximo de 9 empleados: secretarios, auxiliares profesionales, auxiliares técnicos y auxiliares administrativos. Cada uno de ellos con salarios previamente delimitados por la escala.

Con el nuevo criterio, se afirma que el costo de personal se reducirá el 49% del presupuesto total anual, lo que implica un ahorro para la Municipalidad de 45 millones de pesos.

El otro nivel de transformación es en cuanto a la transparencia de cara a los vecinos, es que el HCD reformó el reglamento interno, a fin de darle formalidad institucional al valor de la comunicación del estado del presupuesto. A raíz de la reforma, el presidente del Concejo tendrá la nueva obligación de informar cada 6 meses el estado de ejecución presupuestaria de gastos del Concejo Deliberante a los concejales y dar a publicidad dicho resultado.

El presidente del Concejo, Ariel Martínez Bordaisco, y los jefes de bloque coinciden en que el esfuerzo está puesto en los cambios que hoy está haciendo la política, y que le son reclamados por la sociedad en su conjunto y para evitar “respuestas de momento, o con vicios de demagogia”, consensuaron en generar instrumentos jurídicos concretos que formalicen estas mejoras institucionales.

LA MATANZA ES UN BOTÓN

Sin duda esta nueva medida del Concejo Deliberante es alentadora, pero si vamos a comparar hagámoslo a lo grande, La Matanza es el municipio a nivel poblacional más grande del país, con 1.775.816 habitantes, casi el triple de la población de General Pueyrredon con 618.989 habitantes, pero territorialmente claramente menor, con 325,71 kilómetros cuadrados es apenas un poco más de la cuarta parte de General Pueyrredon que abarca 1.460 kilómetros cuadrados.

Mientras en Mar del Plata los Concejales alardean con haber bajado a 9 el número de asesores por edil, en La Matanza tienen 3 asesores por Concejal y 2 más los que presiden comisiones.

En el ranking de los Concejales que más cobraban en abril de 2018 entre los municipios del Gran Buenos Aires, estaban a la cabeza los del partido de San Martin, el presupuesto de ese Concejo Deliberante es el 1,9% del presupuesto municipal, en nuestro municipio representa 2,2%.

NO SÓLO NÚMEROS

En el presupuesto 2020 General Pueyrredón prevé ingresos generales totales por 16.746.937.000, sí 16 mil millones de pesos, de los cuales más de la mitad provienen de fondos de provincia y nación, de ese monto se destinarán al Honorable Concejo Deliberante 351.722.118,74, sí 351 millones, con una planta de personal de alrededor de 300 empleados entre planta permanente del Concejo, asesores y otras yerbas y la Defensoría del Pueblo.

Pero lo increíble es que a nuestra delegación, todo incluido, gastos en personal, bienes de consumo, servicios no personales, bienes de uso…., nos asignan un presupuesto total de 71.552.305,81, sí 71 millones, es decir la quinta parte de lo que se lleva el Concejo deliberante, sí leyó bien, el presupuesto del Honorable Concejo Deliberante es 5 veces más que el de la Delegación Sierra de los Padres y La Peregrina, a pesar de ser en territorio casi la mitad de General Pueyrredon nos asignan el 0,4% de un presupuesto de 16 mil millones.

Y POR CASA CÓMO ANDAMOS

Montenegro en su campaña apuntó al presupuesto del Concejo y más puntualmente a la cantidad de asesores, pero revisando más números nos encontramos con una planta municipal minusválida en el área precisamente de servicios, tema sensible a los vecinos, el EMVIAL cuenta con unos 300 empleados, son menos que en el Concejo Deliberante y EMVISUR 700 y nos parece fundamental el área de deportes a pesar de que acá sólo tenemos de vez en cuando algún profe pero no mucho, pero más de 500 empleados para deportes y 300 para calles y alumbrado, si no sobra en ningún lado parece que en alguno debe estar faltando. No ahondemos en OSSE y en la planta central porque no da el espacio ni el tiempo, quedará para más adelante.

TRANSPARENCIA

Una buena para las gestiones municipales de Mar del Plata, incluso para la del Concejo, es que siendo completamente honestos, es uno de los municipios que más información administrativa, económica y financiera publica en su web, brindando a los ciudadanos que lo deseen la posibilidad de informarse bastante ampliamente. Entramos a todos los portales de los municipios que tienen más de 400 mil habitantes, que no son tantos, sólo 10 de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires incluido MGP. Y debemos confesar que la transparencia que algunos pregonan no es tal a la hora de publicar la información. Por eso fue difícil confirmar algunos datos no menores que nos pasaron, en La Matanza por ejemplo los Concejales estarían cobrando cerca de 60 mil pesos y los asesores alrededor de 25 mil, lo que es significativamente menor a lo que cobran en la MGP y más acorde a lo que ganan en Mar del Plata la mayoría de los mortales.