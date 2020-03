Editorial: Las dos Mar del Platas

“Este es un municipio muy grande” dijo el Intendente durante su visita a los viveros municipales ubicados en nuestra delegación en Laguna de los Padres.

Y obviamente después siguió con el tema de que por eso requiere el apoyo de todos… una idea que viene desarrollando desde el discurso del 10 de febrero en el acto oficial por el aniversario 146 de Mar del Plata.

Nos llamó la atención que ese día aparecía en las efemérides del portal La Nación “1874 – Se fundó la Ciudad de Mar del Plata, originalmente habitada por los indios pampas. Se reconoció al pueblo de la Laguna de los Padres y se le dio el nombre de Mar del Plata por iniciativa de Peralta Ramos, dueño de las tierras”. Y pensábamos, como dice la canción… la historia la escriben los que ganan…, o los ricos, o los poderosos o tal vez, de vez en cuando, los políticos ¿nuestros representantes?

Y el discurso de Montenegro seguía “Cuando decimos que tenemos todo, realmente es así: tenemos una ciudad maravillosa todo el año, y los que nos conocen solamente durante el verano se llevan una parte de lo que es. Nosotros sabemos lo que es Mar del Plata sino lo que es Sierra, Batán, la importancia que tiene nuestro Cordón Frutihortícola, nuestras industrias, nuestras playas, la Laguna. Mar del Plata es mucho más que una postal de enero”. Y destacaba “Lo más importante es estar juntos de verdad. A veces hay discusiones que hay dos puertos, dos Mar del Plata, dos educaciones cuando en realidad estudian nuestros chicos marplatenses, dos playas cuando en ellas trabajan los marplatenses. Todo General Pueyrredon tiene que tener unidad para crecer y tenemos que ser juntos, no hay otra forma de crecer. Cuando se fundó la ciudad, no tengo ninguna duda que pensaron que no había dos Mar del Plata, dos puertos, dos playas. No lo pensaron porque no lo puede haber y esto es responsabilidad de todos nosotros más allá del espacio político”.

Más allá de los discursos, Sierra de los Padres cumplió 70 años el 6 de enero y el municipio de la unidad no trajo ningún evento para recordarlo, ni a la Orquesta Municipal, ni a la Infanto Juvenil, ni un recital, nada de nada.

Por eso los discursos son relativos, los hechos son los que valen.

A la luz de nuestra realidad, la de los serranos, la realidad de nuestros niños y jóvenes, la de nuestros mayores, la de todas y cada una de las falencias que sobreviven y sobrevivimos por la falta de gestión de los sucesivos gobiernos marplatenses, por la ausencia de planificación, por la falta de presupuesto, ¿por qué querríamos apoyar a la ciudad de Mar del Plata más de lo que la apoyamos?.

Es cierto que para la cabecera del Partido de General Pueyrredon es importante el cordón frutihorticola, son importantes los viveros y también la coparticipación que reciben por esta mitad del territorio entre muchas otras cosas… pero que nos dejan.

Es verdad lo que dice el Intendente “Este es un municipio muy grande” demasiado grande para que los brazos de papá Montenegro nos cobijen a todos, los de este Intendente o cualquier otro Intendente de Mar del Plata que haya habido o que venga. Montenegro confesó en una reunión que estaba de acuerdo con que se divida La Matanza y agregó “Sierra de los Padres no, es otra cosa, no es lo mismo”.

Como dice Montenegro, “No hay dos Mar del Platas» porque como siempre decimos Mar del Plata es Mar del Plata y Sierra es Sierra.

Feliz aniversario Mar del Plata!

Miriam Leo

