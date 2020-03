La Asociación para el Reconocimiento de Nuevos Municipios pide que se ponga nuevamente en tratamiento el Proyecto de Ley de Sierra de los Padres

A comienzos de mes, la Asociación para el Reconocimiento de Nuevos Municipios de la Provincia de Buenos Aires se reunió con la Diputada Provincial Sandra París para solicitarle la reproducción de dieciséis proyectos de Ley archivados y la presentación de tres nuevos proyectos para la creación de nuevos municipios.

La reunión que se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata contó con la presencia de Patricio Pro, vicepresidente de la entidad, Eduardo Chavanne, referente de Santa Clara y de la asociación en la región Mar y Sierra y Miguel Ángel Capilla, referente del Movimiento por el Nuevo Municipio de Sierra de los Padres y presidente de la Asociación Vecinal de Fomento La Peregrina. También participaron de la reunión los concejales Julio Pasqualin de San Nicolás, Martin Genoud y Giuliano Pelloroso de Baradero.

La diputada Sandra París, radical, perteneciente al Bloque de Cambiemos, ya había presentado el Proyecto de Ley para la formación del Municipio de Lima, para escindirlo del Partido de Zarate del que es oriunda.

Al respecto de la solicitud, París destacó la vocación autonomista del partido radical al que pertenece y en particular su convicción en relación a la necesidad de la formación de municipios más eficientes y cercanos a los vecinos.

Los proyectos archivados y que le solicitaron a la Diputada vuelva a darles estado parlamentario son Nicanor Otamendi; Batan; Abasto; Temperley; Mariano Acosta; Paso del Rey; Santa Clara del Mar; Quequen; Lima; Barker; Wilde; Gerli; Sierra de los Padres; Banfield; 17 de Octubre y Darregueira. Mientras que los nuevos proyectos que le entregaron pertenecen a Presidente Derqui; Villa Flandria-Jauregui y Altos Verdes.

Más allá de que la Legisladora se mostró predispuesta a acompañar el reclamo de la asociación y los pueblos que buscan su independencia, en la reunión planteó la necesidad de una Ley Marco para la creación de nuevos municipios, propuesta que Pro, en representación de la asociación compartió ampliamente.

Por su parte la Diputada París se comprometió a ver los expedientes y los nuevos proyectos y reunirse nuevamente con la asociación antes de la apertura oficial de las sesiones para concretar la reproducción de los expedientes, la presentación de nuevos proyectos y avanzar sobre la elaboración y presentación de una Ley Marco.

LA HISTORIA SERRANA

En diciembre de 2016 se realizaba en Sierra de los Padres la primera asamblea vecinal con el objetivo de pedir la creación de un nuevo municipio más ágil y cercano a la gente, luego en enero de 2017 en una convocatoria más amplia representantes de la Asociación para el reconocimiento de nuevos municipios de la provincia de Buenos Aires explicaron a los vecinos el camino a seguir.

Se sucedieron las asambleas en los distintos barrios y se conformó una Mesa Coordinadora para la elaboración del Proyecto de Ley. En mayo de ese mismo año en una reunión en La Aurora, le entregaron copia del proyecto a los Diputados Provinciales Maxi Abad (Cambiemos-UCR) y Juan Manuel Cheppi (FpV), también a asesores de los legisladores Javier Faroni (FR) y Alejandra Martínez (FpV) a la espera de que lo presenten.

En el mes de junio gracias a una gestión de la Asociación, el Diputado Marcelo Díaz presenta el Proyecta de Ley formándose el expediente N° D- 2638/17-18. Al mes siguiente Miguel Ángel Capilla y Juan Ocampo firman en representación de la Comisión Pro Nuevo Municipio de Sierra de los Padres un convenio específico de cooperación con la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, con el objeto de realizar un estudio socio económico y financiero tendiente a determinar la sustentabilidad de la autonomía, el proyecto estaría coordinado por Mariano Pérez Rojas y hasta la fecha no obtuvo resultados.

En marzo de 2019 el Proyecto se archiva en legislatura junto a otros cientos que no tuvieron tratamiento. A pesar de esto son muchos los vecinos, no sólo en la zona sino en otros pueblos de la provincia que luchan por separarse de sus municipios para tener la posibilidad de crecer en servicios y calidad de vida.

Al respecto de la gestión de la Asociación para el desarchivo de los proyectos consultamos a Miguel Capilla, presente en la reunión con la Diputada, que dijo “Desde que archivaron nuestro proyecto venimos haciendo gestiones para que lo vuelvan a poner en tratamiento, tenemos confianza que después de esta reunión, la Diputada París pueda cumplir las expectativas de todos estos pueblos de la provincia, que en definitiva lo único que pedimos es que en lugar de tenernos abandonados, nos dejen manejarnos por nuestra cuenta”.