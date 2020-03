Correo de Lectores: ¿Dónde tiene los baños?

Hola

Soy una lectora de este medio y no vi ningún comentario sobre este carrito que apareció en el acceso, me parece injusto que con la inversión que hacen y los impuestos y alquileres que pagan otros comerciantes tengan que competir con este tipo de “negocios”. Esta no es una ciudad con miles de habitantes, lo mismo que ese “Food Truck” ofrece lo podemos encontrar en otros comercios gastronómicos, no me importaría que lo autoricen en una playa o plaza de Mar del Plata, allá ellos. Pero todos sabemos que para nuestros comerciantes es muy duro sostenerse cuando el fuerte es la temporada y los fines de semana.

Me parece una competencia desleal y además desagradable. No sé si está autorizado, no sé a quién pertenece y así estuviera todo en regla no me parece lo importante, aunque me pregunto ¿dónde tiene los baños?, ¿o los que consumen ahí después se van a pedir el baño al comercio de al lado? El tema son estas novedades que aparecen “casualmente” con un Intendente y un Delegado nuevos y que después dan lugar a que nos llenen de carritos por todos lados, cuando a algunos vecinos para hacer algo en sus propias casas los limitan o persiguen. Creo que los funcionarios no se ponen en los zapatos de los demás. Espero sinceramente que se lo replanteen.

Muchas gracias

Graciela

N.R.: Graciela, no viste ningún comentario al respecto, entre otras cosas, porque ese Food Truck no estaba en enero antes de que saliera Nueva Sierra. Tomamos tu inquietud, como la de otros vecinos que nos contactaron por este mismo tema y nos comprometemos a investigar un poco más al respecto.

Gracias por escribirnos.