Los muchachos de Batán continúan reclamando para que llamen a elección de Delegado

Mientras la Asociación para el Reconocimiento de Nuevos Municipios de la Provincia de Buenos Aires, pide que se desarchive el expediente N° D- 1001/07-08 del proyecto de Ley para que Batán algún día sea municipio, los varones batanenses le hacen el juego al Secretario de Gobierno pidiendo elección de delegado.

Muchos de ellos fomentistas y un par de ex delegados, que en lugar de reclamar obras y presupuesto para su pueblo, piden elecciones para ver cuál de ellos gana para administrar la miseria… y de paso, llevarse el pan a la casa.

ELLOS, LOS VARONES

Primero se reunieron con Bonifatti (que a través de su coordinador de delegaciones también está reclutando gente en otras zonas para que también “pidan” elecciones), él les consiguió la reunión con Montenegro, la mesa es casi discriminatoria… once hombres… nueve de ellos tratando de presionar para ver que le arrancan al nuevo gobierno… O nos olvidamos como algunos fomentistas se convirtieron en funcionarios en los sucesivos gobiernos municipales, y muchas veces resignaron los reclamos y necesidades de sus vecinos, a los que decían representar.

Junto a Montenegro y Bonifatti, Marcelo Sosa, Néstor Cares, Carlos Matiur, Jorge Alvares, Carlos krauth, Arturo Harrier, Carlos Alvarez y los ex delegados Abel Cristóbal y Ernesto “el gringo” Lenzo… no pedían presupuesto para la delegación, no pedían obras para sus barrios, seguramente no pedían igualdad de género… pedían elecciones.

OTRO BATANENSE PARA BATÁN

Mientras era delegado o Concejal, antes de serlo y cuando dejó sus cargos, Juan Domingo “Manu” Fernandez, nunca se sacó la camiseta de la independencia, en una nota del Diario La Capital, además de afirmar que “Un dato para referenciar y tener en cuenta es que las intenciones autonomistas son motorizadas por las problemáticas y necesidades de cada distrito en particular”, se podía leer, “El delegado municipal de Batán, Juan Manuel Fernández, confirmó a LA CAPITAL que la suya es una de las treinta localidades de la provincia de Buenos Aires que pretenden la autonomía de su jurisdicción distrital”. Y continuaba “Nada nuevo, si se tiene en cuenta que ya al ser elegido como delegado -en la primera experiencia de este tipo en el municipio de General Pueyrredon-, había manifestado esta voluntad, algo que por otra parte suele reiterar en cuanta ocasión se le presenta.” Lo que sí aparecía como nuevo, era que Batán había decidido formar parte del «consorcio separatista» motorizado por el diputado Julio Alfonsín a partir de un proyecto de su autoría y que además se había constituido el “Frente Fomentista del Sudoeste”, integrado por las sociedades de fomento Estación Chapadmalal, El Boquerón, Batán, Parque Palermo, Parque y Valle Hermoso, Las Canteras, Lomas de Peralta Ramos y El Colmenar, con el principal objetivo de luchar juntos por la autonomía del sector, “algo que confirmó el mismo delegado en diálogo con nuestro medio” decían.

Se trataba de un objetivo colectivo con el propósito de lograr el verdadero crecimiento de un pueblo basado en su propio esfuerzo y en la posibilidad de administrar sus propios recursos.

20 DÍAS

La respuesta de Montenegro a los “representantes” de Batán, fue que primero tienen que normalizar la situación de la delegación y que en veinte días se volverían a reunir para trabajar en la búsqueda de una posible fecha, ni presupuesto ni obras, elecciones…