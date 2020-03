En su visita a los viveros municipales de Laguna, Montenegro aseguró “Este es un municipio muy grande”

El Intendente Montenegro, que ya había estado a fines de diciembre en Laguna de los Padres supervisando las mejoras en el Camino Los Ortiz, volvió a visitar la zona en febrero, el 14 vino a recorrer los viveros municipales de Laguna de los Padres y destacó el trabajo que se realiza en estas dependencias municipales donde se reproducen especies arbóreas, arbustos y flores, refiriéndose al Vivero Forestal Municipal “El Tala” y al Vivero Municipal. En esa ocasión dijo “Este es un municipio muy grande que tiene todo y requiere del apoyo de todos” y agregó “Los espacios verdes llevan mucho cuidado pero se pueden destruir muy rápido. Por esto, es fundamental las tareas que se realizan en los viveros municipales con la reproducción de árboles, plantas y flores”.

Un par de semanas después, el 26 vino al barrio Sierra a recorrer los trabajos que se estaban realizando en el Jardín Municipal N° 7 “María Elena Walsh”, en el marco de un plan integral de puesta en valor de establecimientos educativos de cara al inicio del próximo ciclo lectivo. En esa oportunidad Montenegro vino acompañado por el titular de Educación, Sebastián Puglisi quien señaló “Seguimos trabajando para llegar de la mejor manera al lunes 2 de marzo”.

En el establecimiento, personal de Servicios Urbanos llevó a cabo tareas de poda, limpieza de canaletas y pintura en general. También se revisó la conexión de todos los calefactores, el cambio de termocuplas y limpieza de cocina del establecimiento.

DE TURISMO EN SIERRA

Quién también visitó la zona fue el flamante presidente del EMTUR, el abogado Federico Scremin, al parecer no vino en plan de funcionario, fue a almorzar acompañado de un asesor del Senador provincial Lucas Fiorini y conversó con algunos comerciantes de la cumbre, entre ellos Richard Diorio que nos contó que aprovechó la oportunidad para comentarle la falta de gestión en la zona sobre el turismo, así como la necesidad de baños públicos en la Gruta, tachos se residuos sobre el circuito, más refugios para usuarios de colectivos y luminarias, según Richard, Scremin se comprometió a juntarse con el Delegado para resolver estas falencias lo antes posible.

Lo que desconocemos, es si Scremin sabe que en la Posta de Información turística de El Coyunco sólo hay agentes del EMTUR los sábados y domingos y que de lunes a viernes en plena temporada no hay nadie brindando información, cosa que resultaría útil también para nuestra zona, aunque no seamos Mar del Plata.

CASUALIDAD O COINCIDENCIA

Nos llamaba la atención que en las dos visitas que el Intendente hizo a nuestra zona no lo hubiera acompañado el Delegado Diego D’amico, de hecho no aparecía en las gacetillas municipales, sumado a eso algunas llamadas de vecinos que se quejaban porque estaba arreglando la calle Querini justo hasta la esquina de Los Castaños donde están empezando una obra nueva que según los vecinos pertenecería a la ex delegada Stella Maris Marinier, nos hizo decidir llamarlo y preguntarle al respecto de ambos temas.

Con respecto a las visitas de Montenegro explicó que cuando visitó los viveros estaba en Mar del Plata en el EMSUR y que sí estuvo en el jardín, sólo que no le gusta aparecer en las fotos y no sabe porque no lo mencionaron en la gacetilla. Además aclaró una y otra vez que no es político y no le interesa figurar.

Al respecto de las quejas de vecinos, dijo que no conoce a la ex delegada, que la calle Querini está programado arreglarla desde el haras hasta Valle Verde, que el cronograma de arreglos está en la cartelera de la delegación y que no se pudo terminar por la lluvia, además afirmó que seguramente estará terminada antes de que salga esta publicación.

Nosotros esperamos que así sea y los lectores evaluarán si es casualidad o coincidencia que otra vez aparezca en escena la ex delegada.