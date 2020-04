Correo de Lectores: «Once hombres»

Estimada Directora

En su publicación N° 218, página 6 «ELLOS, LOS VARONES», hacen referencia a la asistencia a la reunión mencionando «once hombres».

No mencionando lo mismo en la reunión con la Diputada Paris, (tapa).

Raro no? Se les paso?.

Los intereses son diferentes?.

Independencia?

Más políticos, más mantenidos, iguales resultados.

No veo que la municipalidad de Gral Pueyrredón tenga mejor las calles que sierras!!!

Robos!!, ni que hablar.

Limpieza, up!!

Salud, up.

No veo con claridad, la propuesta que impulsan.

Gracias por su atención.

La Saludo atentamente

Victor Marcelo Fischer

N.R.: Estimado Victor, la respuesta debería ser más extensa y profunda, ya que lo de los hombres no sería lo más importante. Deberíamos decir entre muchas otras cosas que hoy las mujeres luchan por derechos y no cargos, y sí, también por independencia, libertad e igualdad, pero la vamos a limitar a que en la reunión a la que alude… había por lo menos una mujer… la Diputada. Y lo de más políticos lo dejamos para otra oportunidad, pero queda claro que Ustedes ahí estaban haciendo política.

Gracias por escribir. Saludos!!!