Correo de Lectores: El césped es un problema

CUÁNTO CONOCE (O LE IMPORTA) SIERRA DE LOS PADRES A NUESTRO INTENDENTE??

Ya tuvimos una Yarará en nuestro parque. Hoy no podríamos ni siquiera verla debido al pastizal (que potencia su crecimiento con las lluvias recientes y las próximas). Además los roedores, las garrapatas, pulgas, mosquitos y toda clase de alimañas proliferan en los yuyales. Todo esto en medio de una epidemia de DENGUE.

Y ESTO TAMBIÉN ES SALUD PÚBLICA.

No voy a extenderme en el otro tema: las mudanzas de domicilio durante la Cuarentena, porque ya debe ser sabido por la mayor parte de los vecinos.

Pero insisto en lo que empieza a ser un problema serio dentro de nuestras casas: No podremos vivir ni un mes más en medio de potreros o terrenos baldíos.

Las personas que cortan el césped de nuestros jardines y parques no ingresan a casa, ni necesitan compartir amables mateadas con nosotros.

Necesitamos que se revea la ordenanza que impide este Servicio Esencial en nuestra zona.

Vamos a insistir ante la Delegación, con la esperanza de que el Sr. Montenegro se entere de que el pasto crece, y al crecer no viene solo…

Graciela Di Candia