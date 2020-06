Entraron a robar al Club Laguna y detuvieron a uno de los delicuentes

Entre el martes 14 y el jueves 16 de abril se produjo un robo en el Club Social y Deportivo Laguna de los Padres. Personal de la Comisaría 14 de Sierra de los Padres, a cargo del Comisario Marcelo Bürki, interceptó a un hombre de unos 35 años a unos 500 metros del club cargando un reflector de 80 centímetros de diámetro, que al ver a la policía lo tiro e intentó huir, en ese momento fue detenido.

Más tarde se enteraron las autoridades del Club y revisando el lugar vieron que entraron rompiendo el candado de la puerta que accede el sector de los baños, entre las cosas que se robaron, además del reflector con que sorprendieron al ladrón, se llevaron 2 inodoros que arrancaron del piso, cuatro hojas de puerta placa, tres hojas de ventana de madera, una puerta con reja de hierro con marco completa, una pala y una carretilla.

Juan Carlos Zalazar, presidente de la entidad, realizó la denuncia ante la dependencia policial y manifestó a este medio que el reflector y otras cosas de las que se llevaron no estaban colocadas porque “como todos saben, desde hace tres años venimos realizando obras y mejoras permanente, lo vamos haciendo de a poco y con mucho esfuerzo, pero desde la cuarentena no hemos podido avanzar, es un daño importante porque de los baños que estaban terminados se llevaron dos inodoros arrancándolos del piso y las puertas placas que estaban colocadas, ahora hay que hacerlo de nuevo, mientras nosotros estamos limitados por la cuarentena los ladrones siguen haciendo desmanes y a la policía no les dan las órdenes de allanamiento para que podamos recuperar las cosas del club, hay cosas que están mal.”

Por su parte, ante la pregunta de por qué no se habían recuperado el resto de los elementos faltantes, el Comisario Bürki nos informó que el detenido fue imputado por robo y se lo infraccionó por romper el aislamiento social, preventivo y obligatorio, pero que lamentablemente no les concedieron el allanamiento para recuperar el resto de lo robado.

OTRA DECEPCIÓN

Mientras tanto el Club, que como otros de Mar del Plata, pidió al EMDER el subsidio que ofrecen a estas entidades para sobrellevar la crisis que les acrecentó la cuarentena, se encontró con que no está en el listado de ese organismo, sí, el mismo ente que durante todo el año utilizó sus instalaciones para realizar eventos deportivos en la zona no lo tiene registrado en su nómina de clubes. El mismo club que fue visitado y utilizado por todos los candidatos en sus campañas, ahora por cuestiones burocráticas no existe para el EMDER.