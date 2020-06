Prohibido circular en días de lluvia.

Correo de Lectores

Sres. Diario Nueva Sierra

Escribo y mando fotos para mostrar cómo la Empresa Frutihorticola Tamara (conocida como El Frutillar) no respeta la Ordenanza que prohibe que tractores, carros, camiones… transiten los dias de lluvia en calles y caminos vecinales de tierra.

Rompen las calles y los caminos con los tractores y sus carros y las hacen intransitables para los vecinos de la Peregrina. Por favor que respenten las ordenanzas y los carteles de no transitar los dias de lluvia.

Esto pasa todo el tiempo en las calles Ciudad de Roma desde Rio aguapey hasta Rio Sukia y después los vecinos, como se ve en la foto, nos quedamos encajados por el destrozo que hacen sus tractores, con el perjuicio que eso nos provoca tanto en lo personal como en lo laboral y económico. Y a las autoridades que no arreglan las calles les pedimos que como mínimo, controlen para que nos las rompas más de lo que están haciendo que cumplan la Ordenanza.

Facundo Imaz

LA ORDENANZA N°22918, PROHÍBE LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE PORTE, DURANTE Y HASTA 72 HORAS DESPUÉS DE LAS LLUVIAS

Sin dejar por esto de valorar la importancia de la actividad de los productores para nuestra zona, en especial la frutihorticola, y de las justas quejas que realizan asiduamente por el estado de los caminos rurales, que los hace muchas veces tener que hacer varios viajes hasta la ruta porque los camiones no pueden llegar a sus establecimientos a retirar su producción, también es justo señalar que no los cuidan, y que son muchos los que circulan en días de lluvia provocando grandes destrozos.

La Ordenanza N° 22918, prohíbe explícitamente la circulación de vehículos de porte y maquinaria rural, durante y hasta 72 horas después de las lluvias para evitar la destrucción de los caminos rurales. Esto es tanto en caminos rurales como vecinales y calles de tierra. Esta ordenanza en su artículo 2 presenta dos tipos de excepciones, la primera relacionada con los productos perecederos y la segunda a aquellos alimentos que se dirijan a establecimientos de crianza de animales y contempla que quienes las utilicen, deben hacerse cargo del costo de reparación del Camino Rural a simple requerimiento de la autoridad de aplicación.

Este tipo de infracciones contempla la aplicación de importantes multas económicas, el tema es que como dice nuestro lector en su nota, ya que la municipalidad no está en condiciones de reparar estos caminos como mínimo debería ocuparse de hacer cumplir la ordenanza y si recauda aplicando sanciones por estos incumplimientos tendrá más recursos para resolver el problema de mantenimiento de estos caminos en la zona.