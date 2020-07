Correo de Lectores: La historia de nunca acabar

Hola, esto es en el barrio El Paraíso de la Peregrina, un camión encajado en la entrada principal del barrio, ahora no podemos entrar ni salir!!

Las calles; como siempre sin respuesta, si hay una emergencia… Es la bajada de la ruta a la única calle principal del barrio, Vecinos Unidos y los otros ingresos todavía en peor estado!

Es la historia de no terminar y encima en el peor tiempo!!

Acá lo único que han hecho es pasar la máquina… Y lo deja todo peor! Una sola calle principal y no la pueden hacer bien.

Que desastre! Siempre lo mismo…

Saludos!

Mirna