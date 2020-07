Correo de Lectores: Gracias por cuidarnos

Sra. Directora

Quiero por este medio hacer llegar mi agradecimiento a vecinos y comerciantes que seguramente en estos tiempos le están haciendo las cosas más fáciles a personas mayores como yo.

Pero en especial a Eduardo de la carnicería Nuestro Campo, a Myriam del Super Los Árboles, a Claudio de La Barraca, a Malena de Je t’aime, a Lili Iglesias y a Juan de la verdulería El Osito.

Ellos me están haciendo las cosas más fáciles a mí, me alcanzan las compras a casa y no me aceptan ni una propina.

No quiero con esto hacer quedar mal a mis seres más queridos, mi hija mi nieto y mi yerno están siempre a mi disposición, pero muchas veces no quiero molestarlos porque también tienen sus cosas, a ellos también quiero agradecerles por ser incondicionales conmigo.

Y como dije, vaya este agradecimiento a tantos vecinos, amigos, hijos, nietos que en medio de esta pandemia nos están ayudando a cuidarnos.

Gracias!!!!

Ruth Aboy