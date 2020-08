Correo de Lectores: «Ignominia, desidia, aprovechamiento, maltrato, de medicina prepaga «

Señor director, ruego la publicación de la siguiente carta a lector. Agradecido:

IGNOMINIA, DESIDA, APROVECHAMIENTO, MALTRATO, DE MEDICINA PREPAGA – THEMA RED MEDICA

IGNOMINIA. OFENSA GRAVE QUE SUFRE LA DIGNIDAD DE UNA PERSONA (ser degradado, estar en estado de indefensión ante manejo discrecional de la PREPAGA, representa una IGNOMINIA)

DESIDIA: NEGLIGENCIA, FALTA DE CUIDADO, FALTA DE INTERES, APROVECHAMIENTO. INJUSTICIA; todo esto representa desidia, es un adjetivo justo para el trato o DISTRATO de la PREPAGA.

TE CAMBIAN LAS REGLAS DE JUEGO A SU ANTOJO Y SIN PREVIO AVISO

Soy Jubilado, PAMI sabemos de sus dificultades; por eso (los que pueden) para tener una mejor asistencia recurrimos a una PREPAGA, y ahí aparecen nuevos PROBLEMAS.

Yo me afilié a THEMA RED MEDICA (Mar del Plata) hace 6 o 7 años aproximadamente, la cual tenía una cobertura limitada a tres sanatorios en la ciudad y era la que estaba a mi alcance para tener una asistencia médica alternativa. Actualmente estoy pagando $ 14.700 (CATORCE MIL SETECIENTOS) mensuales.

Cada vez que lo requerí me atendieron razonablemente, pero desde hace una par de meses comenzaron los problemas, desde que un sindicato compro o se hizo cargo de la firma, situación que es VOZ POPULI pero que no tengo claro, porque no te la blanquean; claro que eso no sería el problema si continuarán con las prestaciones tal como te ofrecieron al contratar sus servicios.

1.-) Yo tengo de pólipos vesicales, que se reproducen periódicamente cada 2 o tres años y que deben ser atendidos quirúrgicamente; asimismo debo realizar una o dos veces al año los controles: análisis clínicos, vitamina B, uro cultivos, cistoscopia, ecografía etc.; algunos requieren aprobación previa de la Prepaga.

2.-) Realice en el año 2018 y 2019 análisis de vitamina B y me reconocían el 60 % del costo. Este año , me denegaron el reintegro, porque sostienen que no están en el nomenclador y tuve que abonar de mi bolsillo $ 2200 (recuerdo que mensualmente pago $ 14.700) ; asimismo el laboratorio me cobro en dos oportunidades 400 y la prepaga te reintegra el 50 %, previo y por WhatsApp, debes mandar el diagnostico, la orden médica, el recibo del laboratorio, el número de CBU donde depositar el reintegro (y si no operas con bancos, que haces) y recién pasa a auditoria por 10 días hábiles (antes te lo reintegraban en efectivo y en sus oficinas en forma inmediata). Aún sigo esperando, hablamos de $ 200 EN CADA CASO.

3.-) En el 2018 tuve que realizarme la cirugía y se me reconoció el 100 %, tal como estaba establecido al contratar el servicio.-

MÁS ABUSOS – DISTRATO: Actualmente debo operarme otra vez de lo mismo, y debe realizarse con URGENCIA para evitar una situación más grave. Aquí comienza el periplo

a.- Presenté la solicitud de autorización de los análisis y electro pre quirúrgicos, pero me pidieron, que previo a la autorización de la órdenes del PREQUIRUGICO (se supone que son para ver si uno está en condiciones de operarse), debía presentar: PEDIDO DE CIRUGIA (debería ser posterior a los estudios de pre cirugía), pedido de anestesia (igual anterior), informe de estudios que justifiquen la cirugía, BHC, resultado de la cistoscopia; y que con todo eso pasa a AUDITORIA y se toman 10 DÍAS HABILES, para dictaminar o aprobar entre otras cosas el PREQUIRUGICO

b.-Presenté todo lo que me pidieron, y que pasó para mi sorpresa, me llaman por teléfono para decirme que debía abonar un coseguro, recuerdo que las cirugías estaban cubiertas al 100 % y que solo abonas los descartables.

Esto es mucho más largo (por ejemplo te atienden en la vereda llueva, truene o granice, sin importar edad o estado); tienen una sala de recepción en la que perfectamente se puede mantener el distanciamiento adecuado al Corona Virus.

Por eso hablé en mi encabezado de IGNOMINA, DESIDIA, APROVECHAMIENTO, IMPOTENCIA, DESAMPARO.

Me pregunto, quien en este país está realmente ocupándose de resolver estos temas anárquicos, somos como:

El QUIJOTE ENFRENTANDO A MOLINOS DE VIENTO.

NADIE TE DA B…A, LA MAYORIA DE LOS POLITICOS Y LAS AUTORIDADES DE TURNO ESTAN OCUPADOS Y PREOCUPADOS EN MANTENER CARGOS MUY BIEN REMUNERADOS, RECAUDAR, O RAPIÑAR A SU SOLO BENEFICIO, CUIDAR SU PROPIA QUINTA; CON EL VERSO DE LA SOLIDARIDAD, DE LA CONTENCION SOCIAL, DE LA INSEGURIDAD Y DE SU PREOCUPACION PARA MEJORAR TU CALIDAD DE VIDA

SOMOS UNOS GILES. NOS HABLAN DE VERDAD – JUSTICIA – IGUALDAD – PURO VERSO

Agradecido por vuestra atención, ojalá algún día podamos ser portadores de mejores noticias.

HERODES JOSÉ LÓPEZ BADRA

DNI 7.812634 – SOCIO THEMA 35700