Aprovechó la cuarentena y entregó 70 pares de escarpines al Materno Infantil

La cuarentena nos afectó a todos, y cada uno de diferentes maneras intentó aprovecharla o disfrutarla en lugar de sufrirla.

Alicia Zinys, una vieja vecina del barrio Sierra, decidió aprovechar su encierro para tejer escarpines, gorritos y cuellitos, así nos contaba cómo empezó “Por mi edad me tengo que cuidar, no puedo salir, así que pensé, qué puedo hacer para sentirme más útil, y compré lanas y empecé a tejer escarpines para llevar al hospital” y continuo explicando cómo es su día “No es lo único que hago como cualquier ama de casa limpio, cocino, lavo y además estoy estudiando italiano… y a la tardecita mientras escucho música me pongo a tejer, a veces hasta la madrugada”.

El día 3 de Agosto, casi 130 días de cuarentena, Alicia entregó al Hospital Materno Infantil más de 70 pares de escarpines, gorros y cuellos para los recién nacidos, “La verdad me sorprendió la alegría con la que personal del hospital los recibió, me entregaron una nota de agradecimiento y me dijeron que ya se iban a poner a repartirlos y a guardar para los próximos nacimientos, me hace bien a mí hacer esto y me hace feliz que les sirva a otros”.

