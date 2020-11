Después de meses de reclamos desagotaron y arreglaron calles en Santa Paula

Cuando el agua llega al cuello dar vuelta la noticia es también una habilidad. En Santa Paula pasó eso, después de meses de reclamos de los vecinos, cuando el agua ya no les permitía entrar ni salir de sus casas, con el nivel hasta las puertas de los autos, la delegación les pidió a los bomberos que vayan a desagotar.

Entonces el notición fue que la delegación arregló las calles de Santa Paula.

Según el delegado de Sierra de los Padres, Diego D´Amico “Hace cuatro años que no se intervenía y no se podía circular de ninguna manera en Santa Paula”. “En la calle principal, Martínez, había una especie de pantano que tuvimos que limpiar con ayuda de los Bomberos Voluntarios de Sierra, el agua se había acumulado y había alcanzado al menos cuarenta centímetros de profundidad. No se podía circular de ninguna manera” dijo el delegado.

Lo que no dijo es que hacía meses que los vecinos venían reclamando una solución.

MÁS VALE TARDE QUE NUNCA

Una vez que el agua escurrió y limpiaron el barro, conformaron la cuneta, rellenaron con piedra grande y tosca y después comenzaron con el trabajo de engranzado de la calle.

Colocarían casi 1000 toneladas de granza en el barrio y también piensan trabajar en el mantenimiento de plazas y espacios públicos.